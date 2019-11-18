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Долг МЮ за три месяца вырос на 140 млн фунтов

сегодня, 20:56

«Манчестер Юнайтед» отчитался о финансовых показателях за первый квартал нынешнего сезона.

Долг «красных» дьяволов теперь составляет 384,5 млн фунтов. Он вырос за данный промежуток на 140 миллионов. Однако доход МЮ теперь 135,4 млн фунтов, что на 400 тыс больше, чем в прошлом году за первые три месяца. Также увеличились доходы от коммерческой деятельности, теперь они составляют 80,4 млн фунтов, прирост составил 5,9%. По прогнозам руководства МЮ доходы за сезон упадут до по 560-580 млн фунтов.

Когда как за сезон 2017-2018 этот показатель равнялся 627,1 млн. Причиной падения доходов является то, что «Манчестер Юнайтед» пропускает нынешний розыгрыш ЛЧ. Поэтому сократились на 9,9 млн фунтов доходы от продажи телеправ, которые сейчас составляют 32,9 млн.

Однако эти финансовые показатели никак не помешали руководству МЮ выделить 200 млн фунтов на зимние трансферы.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   172 / 839
сегодня в 21:12
Это все америкосня, они бабло пилят и все, им плевать на саму составляющую суть.
allemz
allemz
   49 / 839
сегодня в 21:03
Если еще по финансам просядут, то прощай МЮ.
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