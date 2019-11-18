Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»

Главный тренер сборной Сан-Марино порассуждал о предстоящем матче 10-го тура отборочного цикла ЧЕ -2020 года с национальной командой России.

Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра. За Артёмом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов.