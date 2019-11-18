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Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»

вчера, 22:01
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла порассуждал о предстоящем матче 10-го тура отборочного цикла ЧЕ-2020 года с национальной командой России.

Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра. За Артёмом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов.

Напомним, что сборная Сан-Марино давно потеряла шансы на выход в финальную часть Евро. А сборная России неудачно попыталась отобрать у команды Бельгии первую строчку в группе. 

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
   129 / 834
сегодня в 00:14
Он им не интересен, это показала предыдущая игра
Гавриленко
Гавриленко ответил 25процентный клоун
   41 / 834
вчера в 23:54
https://soccer.ru/blogs/record/1150792/akinfeev-igor-cska
Вот оно
Гавриленко
Гавриленко ответил 25процентный клоун
   41 / 834
вчера в 23:36
Я новую статью написал, жду верификации, надеюсь меня опубликуют на главной
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 834
вчера в 23:35
И не за чем следить в нём абсолютно.
makkie
makkie
   18 / 834
вчера в 23:03
Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»

А зря! Вернетесь в раздевалку - а кошельков нет :))))
Питер Ман
Питер Ман
   64 / 834
вчера в 22:41
У этих ещё и тренер есть? Артем загрузит четверку любителям подпивасам!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 834
вчера в 22:26
Дзюба стату набьет львиную
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 834
вчера в 22:18
Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
...Дай куражится....если сможет!!!
Бомж немытый
Бомж немытый
   123 / 834
вчера в 22:13
А зря. Дзюба будет драться как лев.
Т34
Т34
   12 / 834
вчера в 22:08
Дзюба обидится! Он любит внимание.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   35 / 834
вчера в 22:07
Ох и напихает вам штуки 3-4, вы же не Бельгия))
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   386 / 834
вчера в 22:06
Львы Кипров и Сан-Марин
kotmyshka
kotmyshka
   238 / 834
вчера в 22:03
и не надо
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