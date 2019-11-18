Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла порассуждал о предстоящем матче 10-го тура отборочного цикла ЧЕ-2020 года с национальной командой России.
Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра. За Артёмом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов.
Напомним, что сборная Сан-Марино давно потеряла шансы на выход в финальную часть Евро. А сборная России неудачно попыталась отобрать у команды Бельгии первую строчку в группе.
Вот оно
Вот оно
А зря! Вернетесь в раздевалку - а кошельков нет :))))
А зря! Вернетесь в раздевалку - а кошельков нет :))))
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...Дай куражится....если сможет!!!
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...Дай куражится....если сможет!!!