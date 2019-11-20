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«Тоттенхэм» опубликовал фото Моуриньо с клубной футболкой на базе команды

20 ноября 2019, 15:12

«Тоттенхэм» опубликовал в своём официальном «твиттере» фото нового главного тренера команды Жозе Моуриньо с футболкой команды.

Моуриньо

О назначении Моуриньо было объявлено сегодня, 20 ноября, сразу после отставки Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» на протяжении последних 5 лет.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   210 / 831
20 ноября в 20:07
Леви: когда я ещё не родился,задолго до этого,я мечтал,что Жозэ будет тренировать этот титулованный клуб.
Журналист: так у Тот нет ни одного трофея?
Леви: не было ни одного трофея, теперь они пришли.

///////
спустя год
Журналист: Жозэ вы обещали трофеи,но вас уволили за плохую работу?Что то пошло не так?
Моуриньо: а кто вам сказал,что я без трофеев? - достаёт куринную лапку,хохолок и шейку.- 25 лямов разве это не Трофей?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
20 ноября в 19:14
а чего это он спину не показал, где выбито Спешн 1 Жозэ?
Baggio R.
Baggio R. ответил Don trambon
   213 / 831
20 ноября в 18:41
Почеттино говорил , что в Барселону никогда не пойдет, так как играл за Эспаньол. Хотя было немало игроков, которые и там, там играли, в том числе и испанцы, и никто такую принципиальность не проявлял.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   428 / 831
20 ноября в 17:51
Хитрый , старый лис проник в курятник и довольно ухмыляется )))
cannongun
cannongun ответил Да ладно вам
   228 / 831
20 ноября в 16:46
Пустили лису в курятник. Жди беды.
если как в Интор, то мы не против
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
20 ноября в 16:41
Рад чо большой куш срубил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
20 ноября в 15:55
Лицо Мавра выражает восторг по поводу предстоящей гигантской компенсации за досрочный разрыв контракта))
Cremen
Cremen
   59 / 831
20 ноября в 15:54
Авось получится, хотя с таким клубом непросто.
You will never walk alone
You will never walk alone
   156 / 831
20 ноября в 15:51
Твое лицо, когда совсем скоро отправишь ттх в чемпионшип)))
1kasat111
1kasat111
   501 / 831
20 ноября в 15:49
Аминь Тотенхему)
Big krendel
Big krendel
   33 / 831
20 ноября в 15:45
Удачи Спецу футбольному :)))
shlomo
shlomo
   198 / 831
20 ноября в 15:40
Немного жаль шпор.....
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
20 ноября в 15:34
Денег за фото немерено получил
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
20 ноября в 15:25
на фоне автобуса надо было фоткаться)
dzvinka
dzvinka
   77 / 831
20 ноября в 15:21
все четко, он распродаст уинксов и прочих, вышвернет слабохарактерного эриксена, подпишет Матича, и выменяет на кейна старого бензему (ну хоть тут усилит, стоит признать))), и свалит через год с неустойкой в 25 лямов))) ахаха
Don trambon
Don trambon
   95 / 831
20 ноября в 15:20
И куда пойдёт Поч? В Баварию или Перес на место Зизу поставит, как и хотел?
Или Милан/Наполи пригласит?) На крайняк барселона может передумать того из Аргентины и пригласит Почета.
BenderBender
BenderBender ответил Да ладно вам
   165 / 831
20 ноября в 15:16
Беда - это итальянский антифутбол
marvel777
marvel777 ответил Да ладно вам
   312 / 831
20 ноября в 15:15
Пустили лису в курятник. Жди беды.
в точку
BenderBender
BenderBender
   165 / 831
20 ноября в 15:15
Удачи
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
20 ноября в 15:15
Пустили лису в курятник. Жди беды.
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