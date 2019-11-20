«Тоттенхэм» опубликовал фото Моуриньо с клубной футболкой на базе команды

«Тоттенхэм» опубликовал в своём официальном «твиттере» фото нового главного тренера команды Жозе Моуриньо с футболкой команды.
О назначении Моуриньо было объявлено сегодня, 20 ноября, сразу после отставки Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» на протяжении последних 5 лет.
Журналист: так у Тот нет ни одного трофея?
Леви: не было ни одного трофея, теперь они пришли.
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спустя год
Журналист: Жозэ вы обещали трофеи,но вас уволили за плохую работу?Что то пошло не так?
Моуриньо: а кто вам сказал,что я без трофеев? - достаёт куринную лапку,хохолок и шейку.- 25 лямов разве это не Трофей?
Журналист: так у Тот нет ни одного трофея?
Леви: не было ни одного трофея, теперь они пришли.
///////
спустя год
Журналист: Жозэ вы обещали трофеи,но вас уволили за плохую работу?Что то пошло не так?
Моуриньо: а кто вам сказал,что я без трофеев? - достаёт куринную лапку,хохолок и шейку.- 25 лямов разве это не Трофей?
Или Милан/Наполи пригласит?) На крайняк барселона может передумать того из Аргентины и пригласит Почета.
Или Милан/Наполи пригласит?) На крайняк барселона может передумать того из Аргентины и пригласит Почета.