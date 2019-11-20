Неожиданность дня. Моуриньо вернулся в футбол!

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Отставка Почеттино читалась, а вот дальше будет весело. Об оригинальном выборе «шпор» - на «Соккер.ру»

Футболисты «Тоттенхэма» благодарны бывшему тренеру. За пять с половиной лет сплотил команду, поднял уровень исполнителей, довел до финала ЛЧ . Вот только многие в составе «шпор» понимали, что если останутся – не видать им трофеев.

Лондонцы не играют в футбол ради побед, а играют ради клубных доходов. И пока деньги в наличии – даже отгроханный за дикие деньги стадион не заставил Леви распродавать звезд из основы, то нет смысла искать другие задачи, лучше кормиться высокими доходами в АПЛ .

С другой стороны, «Тоттенхэм» сделал ход конем. Если сразу многие ругали решение отправить Почеттино в отставку, то теперь, узнав о Моуриньо, возьмут паузу. Жозе хорошо отдохнул, по ТВ напрашивался в новые клубы, явно обещая начать тренировать иначе – много говорил о тактике Клоппа.

И «Тоттенхэм» не стоит сравнивать с МЮ . У «дьяволов» проблемы с менеджментом и кадрами. У «шпор» был хороший тренер, сильный состав и хитрый менеджер Леви. Но футболисты подвели – им ведь никто не запрещал, невзирая на клубную политику, сотворить сенсацию и взять трофей. Тут Харри Реднапп прав - весь год игроки «шпор», не считая плей-офф ЛЧ , подставляли Почеттино.

Аргентинец не смог мотивировать команду, и в Лондоне посчитали, что никто лучше, чем Моуриньо, не справится. В принципе, здравый расчет. Анчелотти, Хоу и Нагельсманна называли, но у всех пока есть работа. Аллегри скорее ждет, что выдумают Перес и Бартомеу, нежели спешит возглавить середняка АПЛ нового сезона.

И как тренер по мотивации итальянец слабее, чем португалец. Моуриньо понял, что в «Баварию» не возьмут, и пошел в клуб, где примут кубковые трофеи, или победу в Лиге Европы, чего было мало для МЮ . Но вряд ли Кейн, Эриксен, Сон, Алдервейрелд и все остальные при любом тренере увидят в домашних зеркалах чемпионов Англии.

Лондонцы объективно уступают «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», хотя высоту набирали параллельно. У «шпор» был системный просчет. Почеттино спорил с Леви, пытался объяснить что нужно вкладывать в состав – аргентинца не услышали. Теперь Маурисио пострадавший, если можно так обозначить статус человека с компенсацией в 12.5 млн фунтов (еще 8 млн евро получит штаб тренера).

А вот глобально ответственность на Леви, ведь с его благословения выбрали стратегию «Арсенала» - пока есть доходы, то нет смысла сожалеть о неудачах на поле. Проигранный финал тоже не назвать большим прорывом, хотя как раз он и помог Моуриньо поставить на «шпор», хотя лет пять назад Жозе вежливо отказался.

«Тоттенхэм» постоянно не первый, и вряд ли сильно удивит с Моуриньо. То не выйдут в очередной кубковый финал, то уступят «Лестеру» в сезоне, когда остальные гранды АПЛ ковырялись в носах. Теперь же соперники использовали ноющую зубную боль самих «шпор» - команда поняла, что не способна играть еще лучше, и поэтому весь 2019 год стабильно проигрывает.

Лигу чемпионов провели не в унисон с остальными турнирами, а вопреки неудачам в АПЛ . Все настолько просто, что по отношению к щекастому и добродушному Почеттино испытываешь сожаление. В 47 лет аргентинец может искренне праздновать свой красивый гол дальним ударом на тренировке, но не смог вселить в футболистов стальную веру в большой успех.

Моуриньо досталась хорошая безвольная команда – пусть не смущает место в таблице, «Тоттенхэм» сильнее «Манчестер Юнайтед». Но наметилась нехорошая тенденция – даже «дьяволам» в последнее время чаще проигрывают, чем наоборот. «Шпоры» сломались, эту команду сложно починить морально, и проще – физически.

Леви давно раздумывал о приглашении Хоу, но поставил на опыт. Мечтают о пути «Лестера»? Когда неплохой новый тренер соприкасается с интересным набором футболистом – можем увидеть магию.

Нынешние «лисы» играют не хуже, чем в чемпионском сезоне, более раскованно и весело. Шансов на титул нет, зато можно разворошить осиное гнездо неприлично богатых и часто бесполезных английских грандов.

Почему бесполезных? Потому что не отрабатывают деньги на футбольном поле. «Тоттенхэм» вложил сотни миллионов фунтов. И получил команду, у которой поражений за год больше, чем у «Спартака». Конечно, если сделать поправку на количество матчей, то увидим, что «красно-белые» проигрывают еще чаще, однако с одной стороны команда, которая не может выйти в группу ЛЕ , с другой – финалист ЛЧ .

Шестнадцать неудач за год – показатель середняка. С учетом, что у Почеттино были все инструменты, чтобы остаться на третьем месте в чемпионате Англии – «Лестер» рванул неожиданно, а «Челси» пригласил Лэмпарда, не имея возможности подписывать новичков, то тренера тоже надо обвинять именно в жалком моральном состоянии «шпор». Или сам Маурисио сильно пожалел, что остался?

Почеттино на волне успеха в ЛЧ мог оказаться в клубе с историей, о которой «Тоттенхэм» только мечтает. Эриксен прямо заявил – к сожалению, не в футбольном менеджере, поэтому не смог уйти летом. Также потерялся на рынке Кейн, ведь сейчас наберут популярность такие ребята, как Халанд, из которых можно лепить форварда под конкретный клуб. Капитан сборной Англии останется на задворках – с учетом ценника от Леви, Харри будет сложно найти новую команду.

Про Алли уже забили, вместо Алдервейрелда и Вертонгена именитые клубы нашли других, более молодых защитников. Нельзя сказать, что сейчас большой спрос на Сона, даже если его и назовут лучшим футболистом года в Азии. Дело не только в том, как южный кореец на пару с Орье организовал страшную травму Гомешу – что подкосило морально, но и в том, что сейчас на весь «Тоттенхэм» не найти ни одного человека, который бы стремительно добавлял.

Сон и Кейн – футболисты высокого уровня, как и Льорис, Ламела, Орье, бельгийские защитники, Уинкс – приличные исполнители, не более. Деле Алли не играет на ту цену, которую за него давали еще несколько лет тому назад. Остается только новичок Ндомбеле – двадцатидвухлетний француз прекрасно смотрится, это очень сильный центральный хавбек, однако усилий одного человека маловато.

Так что уход Почеттино ничего для клуба не меняет. Разве что открывает путь к настоящей распродаже, и в идеале – созданию новой команды на базе той, что не сумела завершить свой путь с большим трофеем. История слишком легко читается, чтобы верить в «золото» с помощью Моуриньо. Увольнение скорее на руку самому Почеттино – может хорошенько отдохнуть, отдав долги жене, ведь жил футболом много лет и семья недополучила внимание, а позже найдет себе новый проект, ведь Маурисио – молодой наставник.

Будет на хорошем счету, ведь славно трудился в «Тоттенхэме», и сейчас делает все, что в его силах, чтобы команда успела вернуться в первую четверку – уволился. «Шпорам» нужен сумасшедший рывок – с 14 места на четвертое, где прямо сейчас находится «Манчестер Сити». Отыграть 11 пунктов за 26 туров можно, однако надо учитывать, что «Тоттенхэм» в одной победе от пятого места – плотность в середине таблицы позволяет сменой тренера вернуть «шпор» наверх.

Уход Почеттино – верное решение, назначение Моуриньо – интригующее. Если «Челси» и «Лестер» окажутся клубами ярких отрезков, а не образцами стабильности, что возможно, то у нового наставника будет шанс с составом финалистов Лиги чемпионов зацепиться за высокое место в АПЛ . Однако даже если «Тоттенхэм» вернется на третье или четвертое место, что это принципиально изменит?

Почеттино не смог за много лет создать команду, которая поверила бы в чемпионство. Теперь, когда у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» невероятно мощная игра и интересные составы, шансы «шпор» на реальный прорыв еще ниже. Но поскольку команда в моральной яме, Моуриньо – правильный наставник. Фанатам осталось проверить, как «Тоттенхэм» отреагирует на методы португальца, ведь не каждому коллективу они подходят.