Малафеев: «Подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандам»

Бывший футболист сборной России поделился мнением об игре национальной команды.

В первую очередь игра приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом стиль нашей команды имеет право на жизнь. Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Всё зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.

Безусловно, подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру.