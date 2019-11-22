Малафеев: «Подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандам»

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре национальной команды.
В первую очередь игра приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом стиль нашей команды имеет право на жизнь. Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Всё зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.
Безусловно, подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру.
Ранее Вячеслав Малафеев порассуждал о том, при какой ситуации возможно возвращение в российскую сборную вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
И буду рад очередному "подвигу".. как с Голландией в 2008-м.... Как с Испанией в 2018-м.. ..
Но мистер Малофеева утверждает о равенстве подбора игроков....у нас и у грандов...Думаю сравнение не в нашу пользу....о чем свидетельствуют цифры в суммарной стоимости сборных...
Удачи нашим !!!
И буду рад очередному "подвигу".. как с Голландией в 2008-м.... Как с Испанией в 2018-м.. ..
Но мистер Малофеева утверждает о равенстве подбора игроков....у нас и у грандов...Думаю сравнение не в нашу пользу....о чем свидетельствуют цифры в суммарной стоимости сборных...
Удачи нашим !!!
Нас должны Дания и Уэльс интересовать....Как "проходные билеты" в плей-офф....
А не гранды как Малофеева...
Нас должны Дания и Уэльс интересовать....Как "проходные билеты" в плей-офф....
А не гранды как Малофеева...
7 игр...За 20 лет...4 проигрыша...3 ничьи...
7 игр...За 20 лет...4 проигрыша...3 ничьи...
Италия 811 млн
Германия 800 млн
Бельгия 886 млн
Франция 895 млн
Испания 933 млн
Англия 1,25 млрд
Сборная России - 185 млн евро...
Без комментариев.....
Италия 811 млн
Германия 800 млн
Бельгия 886 млн
Франция 895 млн
Испания 933 млн
Англия 1,25 млрд
Сборная России - 185 млн евро...
Без комментариев.....