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Малафеев: «Подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандам»

вчера, 15:35

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре национальной команды.

В первую очередь игра приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом стиль нашей команды имеет право на жизнь. Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Всё зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.

Безусловно, подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру.

Ранее Вячеслав Малафеев порассуждал о том, при какой ситуации возможно возвращение в российскую сборную вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответил Литейный 4
   822 / 831
вчера в 23:47
Ещё одного усатый возьмёт из команды свиней и капец сборной. И так пара якорей ихних тянут на дно. Гыгыгы
Согласен, из зинки итак много игрочишек, еще не нужны сборной.
DanjaG
DanjaG ответил Литейный 4
   140 / 831
вчера в 18:27
Ещё одного усатый возьмёт из команды свиней и капец сборной. И так пара якорей ихних тянут на дно. Гыгыгы
Даже одного много, поганая овца всё стадо портит.
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 831
вчера в 17:40
Ещё одного усатый возьмёт из команды свиней и капец сборной. И так пара якорей ихних тянут на дно. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил За адекватность
   31 / 831
вчера в 17:39
Я наверно слишком оптимистичен...ибо считаю нам по силам выйти в плей-офф...
И буду рад очередному "подвигу".. как с Голландией в 2008-м.... Как с Испанией в 2018-м.. ..

Но мистер Малофеева утверждает о равенстве подбора игроков....у нас и у грандов...Думаю сравнение не в нашу пользу....о чем свидетельствуют цифры в суммарной стоимости сборных...
Удачи нашим !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил За адекватность
   31 / 831
вчера в 17:09
Да какая разница...
Нас должны Дания и Уэльс интересовать....Как "проходные билеты" в плей-офф....
А не гранды как Малофеева...
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
   37 / 831
вчера в 16:57
Россия-Испания 7 игр...За 20 лет...4 проигрыша...3 ничьи...
И Что? Это отменяет что наша сборная в 8-ке лучших, а 933 млн на задворках истории? Сколько сборная Хорватии стоит?
морозз
морозз
   38 / 831
вчера в 16:53
Слава блин, твои слова... подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами, это ты так троллишь сборную или что?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил За адекватность
   31 / 831
вчера в 16:50
Россия-Испания
7 игр...За 20 лет...4 проигрыша...3 ничьи...
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
   37 / 831
вчера в 16:43
Стоимость игроков : Италия 811 млн Германия 800 млн Бельгия 886 млн Франция 895 млн Испания 933 млн Англия 1,25 млрд Сборная России - 185 млн евро... Без комментариев.....
Приветствую. На ЧМ 185 млн, как то не расстроилось от 933-х. Как Вы написали "без комментариев"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
вчера в 16:33
Стоимость игроков :
Италия 811 млн
Германия 800 млн
Бельгия 886 млн
Франция 895 млн
Испания 933 млн
Англия 1,25 млрд

Сборная России - 185 млн евро...

Без комментариев.....
За адекватность
За адекватность
   37 / 831
вчера в 16:28
"При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость" Вы бы это сборной Дании рассказали, которая наверное в тот момент на югах отдыхала.
Project Pandora
Project Pandora
   76 / 831
вчера в 16:28
Побороться - возможно. А если в футбол играть начнут, то ловить нашим нечего.
Footbolista
Footbolista
   15 / 831
вчера в 16:17
Датский вратарь знает толк в грандах...
VIPded
VIPded
   68 / 831
вчера в 16:16
Удачи нашей сборной!!!
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
вчера в 16:16
Особенно подбор тарасовских с шестого места вдохновляет.
Abverin
Abverin
   48 / 831
вчера в 16:10
Смешно сказал.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   304 / 831
вчера в 15:51
Пока эти игроки будут в тепличных условиях РПЛ, с абсолютно необоснованными зарплатами, о каком либо прогрессе говорить - абсурд. Для прогресса необходимо уезжать в сильные чемпионаты. Молодцы Денис Черышев и Саша Головин - выбрали футбол в себе, тогда как большинство игроков нашей сборной любят прежде всего себя в футболе, а точнее свои контракты с клубами. Поэтому говорить о прогрессе российского футбола не приходится, а следовательно топ-сборные нам при таких раскладах еще долго будут не по зубам - все равно что с рогаткой против атомной подлодки переть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
вчера в 15:50
"С грандам"... Куда катится грамотность на Соккере((
loko7
loko7
   804 / 831
вчера в 15:46
О каком подборе игроков ты говоришь, если даже в воротах стоит бразилец.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   304 / 831
вчера в 15:44
Ага, с Бельгийцами уже два раза боролись! Бельгийцы были не против напихать нашим полну авоську огурцов. Думаю от хет-трика они не откажутся.
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