Медведев: «Организация матчей Евро в Петербурге будет сравнима с ЧМ-2018»

вчера, 16:01

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что уровень организации матчей Евро-2020 на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге будет полностью соответствовать проходившему в прошлом году в России чемпионату мира и финалу Лиги чемпионов 2021 года, который состоится в Петербурге.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. В результате прошедшей в пятницу жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге только два матча из трех.