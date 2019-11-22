ГлавнаяНовости

Медведев: «Организация матчей Евро в Петербурге будет сравнима с ЧМ-2018»

вчера, 16:01

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что уровень организации матчей Евро-2020 на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге будет полностью соответствовать проходившему в прошлом году в России чемпионату мира и финалу Лиги чемпионов 2021 года, который состоится в Петербурге.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. В результате прошедшей в пятницу жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге только два матча из трех

Это особенность чемпионата Европы со множеством городов - географический фактор сыграл свою роль, была жеребьевка. По крайней мере два матча нашей сборной мы увидим, и, надеюсь, четвертьфинал. Сомнений в том, что все пройдет на высшем уровне, нет. Уровень будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шипшев: «Допускали ошибки в простых ситуациях»
Вчера, 23:14 Комментарии3
Крыховяк: «Во втором тайме играли плохо»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Сёмин: «Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам»
Вчера, 22:39 Комментарии4
Агент Маньяков: «Стоимость Миранчука для Европы – не больше € 10 млн»
Вчера, 19:37 Комментарии27
Агент Зинченко: «Алексей Миранчук стоит от 20 до 30 миллионов евро»
Вчера, 18:56 Комментарии21
Президент «Урала» положительно оценил встречу с Дюковым
Вчера, 17:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   396 / 831
вчера в 20:53
Сколько новых миллионеров появится в Питере..На отпугивание бакланов миллиард запросят...
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   80 / 831
вчера в 19:39
Некоторые матчи Евро пройдут в Питере, из-за этого для россиян придется повысить тарифы на газ. Но Владимир Владимирович просит отнестись к этому с пониманием.
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Jeck Denielse
   80 / 831
вчера в 19:20
Футбольной столице не привыкать... Кубок Конфедерации..2017...Включая финал... Матчи ЧМ 2018... Матчи ЧЕ 2020... Финал ЛЧ 2021...
Футбольной столицей всегда была Москва. К сожалению, наш Питер лишь второй после Москвы(
Литейный 4
Литейный 4 ответил unoejk
   16 / 831
вчера в 17:50
Добрый день. Чтобы скрыть троллинг не провоцировать пользователей. Как и всегда.
То есть так на всякий случай закрыли? Я разочарован в таком ответе. Гыгыгы
unoejk
unoejk ответил Литейный 4
   119 / 831
вчера в 17:43
Почему прикрыли коммент от 16-14? Где и кого я обозвал? В Питере всё по высшему разряду? Открывашка полупустая? Так это факты.
Добрый день. Чтобы скрыть троллинг не провоцировать пользователей. Как и всегда.
arsworld
arsworld
вчера в 17:41
ждем новую волну рождаемости
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 831
вчера в 17:37
Почему прикрыли коммент от 16-14?
Где и кого я обозвал?
В Питере всё по высшему разряду? Открывашка полупустая? Так это факты.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
вчера в 17:37
А какое отношение он имеет к еуро
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
вчера в 17:25
Хуже не будет .
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   75 / 831
вчера в 17:21
Это вам не на открывашке 100 человек собрать проблема.
spartach n1
spartach n1
   2 / 831
вчера в 16:51
Опять показуха
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
вчера в 16:41
Футбольной столице не привыкать...
Кубок Конфедерации..2017...Включая финал...
Матчи ЧМ 2018...
Матчи ЧЕ 2020...
Финал ЛЧ 2021...
За адекватность
За адекватность ответил Footbolista
   37 / 831
вчера в 16:18
Бюджет из бюджета не ограничен...гуляй рванина...
Да же возразить нечем.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   364 / 831
вчера в 16:18
А никто в этом и не сомневается! Надо бы только ремонтик косметический заделать на стадике. небольшой, лямов за 500-600, не более.
Footbolista
Footbolista ответил За адекватность
   15 / 831
вчера в 16:15
Бюджет из бюджета не ограничен...гуляй рванина...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Литейный 4
   22 / 831
вчера в 16:15
В Петербурге всё по высшему разряду. В том числе Зенит. Это вам не Открывашка полупустая, на которую никто не ходит. Гыгыгы
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       22 / 831
    вчера в 16:14
    Багор
    Сегодня 13:09
    На лучшем стадионе мира всегда всё лучшее.
    _____________________________________________________________
    Славнов, когда это ваша распил арена стала лучшим стадионом мира? Этот стадион не лучший даже в Восточной Европе, ГЫГЫГЫ
    Литейный 4
    Литейный 4
       16 / 831
    вчера в 16:14
      За адекватность
      За адекватность
         37 / 831
      вчера в 16:10
      "Уровень будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов." Лично я, являясь пенсионером ( пусть и работающим ) двумя руками за. Если только не скажите, что без бюджета никак.
      Багор
      Багор
         61 / 831
      вчера в 16:09
      На лучшем стадионе мира всегда всё лучшее.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100