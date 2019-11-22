Медведев: «Организация матчей Евро в Петербурге будет сравнима с ЧМ-2018»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что уровень организации матчей Евро-2020 на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге будет полностью соответствовать проходившему в прошлом году в России чемпионату мира и финалу Лиги чемпионов 2021 года, который состоится в Петербурге.
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. В результате прошедшей в пятницу жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге только два матча из трех.
Это особенность чемпионата Европы со множеством городов - географический фактор сыграл свою роль, была жеребьевка. По крайней мере два матча нашей сборной мы увидим, и, надеюсь, четвертьфинал. Сомнений в том, что все пройдет на высшем уровне, нет. Уровень будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов.
Где и кого я обозвал?
В Питере всё по высшему разряду? Открывашка полупустая? Так это факты.
Где и кого я обозвал?
В Питере всё по высшему разряду? Открывашка полупустая? Так это факты.
Кубок Конфедерации..2017...Включая финал...
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Кубок Конфедерации..2017...Включая финал...
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Сегодня 13:09
На лучшем стадионе мира всегда всё лучшее.
_____________________________________________________________
Славнов, когда это ваша распил арена стала лучшим стадионом мира? Этот стадион не лучший даже в Восточной Европе, ГЫГЫГЫ
Сегодня 13:09
На лучшем стадионе мира всегда всё лучшее.
_____________________________________________________________
Славнов, когда это ваша распил арена стала лучшим стадионом мира? Этот стадион не лучший даже в Восточной Европе, ГЫГЫГЫ