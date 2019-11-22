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Президент «Урала» положительно оценил встречу с Дюковым

вчера, 17:30

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал встречу руководителей клубов российской Премьер-Лиги с главой РФС Александром Дюковым.

Я считаю, что эти встречи нужно проводить как можно чаще, чтобы Дюков слышал народ, чтобы он сам высказывал свое видение во многих вопросах. Мне очень понравилось, такие встречи, конечно, принесут пользу российскому футболу. Надо слушать руководителей, у кого что болит, какие проблемы есть в футболе, нужен диалог. Это очень хорошее начинание, спасибо Александру Валерьевичу, я пропустил первую встречу, но сейчас понял, что такие мероприятия нельзя пропускать. 

Отметим, что встреча состоялась накануне. В частности, на ней обсуждались тенденции развития современного футбола. Кроме того, рассматривалась реформа судейства, одобренная в текущем месяце. Напомним, что в рамках реформы руководство РФС собирается разделить департамент судейства и инспектирования на две части.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 19:40
+ ещё один ФИЛИАЛ "Зениту"!
Олeневод
Олeневод
   204 / 831
вчера в 19:19
Федунки при нормальном судействе получат полную тедеску
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 18:35
Иванову можно поверить.
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 18:35
Судостроитель всем по яхточке обещал при нужном раскладе.
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
вчера в 18:08
мне кажется фк УРАЛ без протэже выиграет матч...
VIPded
VIPded
   68 / 831
вчера в 17:59
Сплошной одобрямс?(((
time out
time out
   41 / 831
вчера в 17:52
Пропустил первую встречу зря. Можно было с Дюковым раньше договориться. Потеряешь три очка зениту, зато гарантированы очки в других матчах. Были бы уже в группе лидеров.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 17:44
Судьи будут свистеть в пользу Урала
Майк Хоторн
Майк Хоторн
   179 / 831
вчера в 17:36
Договорились о дележе очков
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