Президент «Урала» положительно оценил встречу с Дюковым

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал встречу руководителей клубов российской Премьер-Лиги с главой РФС Александром Дюковым.

Я считаю, что эти встречи нужно проводить как можно чаще, чтобы Дюков слышал народ, чтобы он сам высказывал свое видение во многих вопросах. Мне очень понравилось, такие встречи, конечно, принесут пользу российскому футболу. Надо слушать руководителей, у кого что болит, какие проблемы есть в футболе, нужен диалог. Это очень хорошее начинание, спасибо Александру Валерьевичу, я пропустил первую встречу, но сейчас понял, что такие мероприятия нельзя пропускать.