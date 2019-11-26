СМИ утверждают, что обладателем «Золотого мяча» станет Месси

сегодня, 17:55

Нападающий «Барселоны» станет обладателем «Золотого мяча» по итогам текущего года. Журнал France Football, который является учредителем премии, уже уведомил аргентинца о его победе и уже взял у футболиста интервью. Вручение приза состоится в Париже 2 декабря.