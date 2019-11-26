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СМИ утверждают, что обладателем «Золотого мяча» станет Месси

сегодня, 17:55

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» по итогам текущего года. Журнал France Football, который является учредителем премии, уже уведомил аргентинца о его победе и уже взял у футболиста интервью. Вручение приза состоится в Париже 2 декабря.

Ранее нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что Месси заслуживает «Золотой мяч».

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил ARMENIAN
   698 / 862
сегодня в 20:56
А что он сделал? Чем он лучше Мане?
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
   35 / 862
сегодня в 20:56
Лучше честные две, чем семь липовых, аха-ха) Может напомнить тебе, как в сезоне 2003 в 1/4 милан проходил Аякс с гола Индзаги из офсайда? Аха-ха)
    Agamaga
    Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
       698 / 862
    сегодня в 20:55
    Гол с оффсайда был в финале 98 года, про остальные матчи не стоит упомянуть. Только в том матче можно сказать, что судейская ошибка повлияла на результат.
    Но от судейских ошибок страдали все клубы.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
       408 / 862
    сегодня в 20:54
    Я просто не очень понимаю, что ещё должен был сделать Ван Дэйк, чтобы получить этот приз...
    Agamaga
    Agamaga ответил d_fincher
       698 / 862
    сегодня в 20:49
    Иди вкалывай, тоже получишь награды.
    alexfor
    alexfor ответил Алексей Миллер
       291 / 862
    сегодня в 20:48
    Меся твой умеет только всяким Леганесам и Осасунам забивать, игрок одной команды
    ути бозе. глянь сначала стату и не позорься.
    в испании любимые команды - севилья, атлетико, реал, валенсия
    в лч любимые команды - топ6 апл (26 голов)
    чем еще насмешишь?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Алексей Миллер
       5 / 862
    сегодня в 20:42
    Милан 7 побед в ЛЧ, Ювентус 2 победы, аха-ха)
    Лучше честные две, чем семь липовых, аха-ха)
    Может напомнить тебе, как в сезоне 2003 в 1/4 милан проходил Аякс с гола Индзаги из офсайда? Аха-ха)
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       253 / 862
    сегодня в 20:39
    Странное такое решение, не заработал он ЗМ в этом сезоне
    d_fincher
    d_fincher
       61 / 862
    сегодня в 20:38
    Всеми правдами и неправдами У Роналду отняли его стремительный рывок к величию Месси. Молодцы. Пример того, как характер и воля атлета остаются без награды, и гибнут в кабинете чиновников.
    волгодон 2
    волгодон 2
       40 / 862
    сегодня в 20:38
    было бы вполне логично
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил alexfor
       35 / 862
    сегодня в 20:36
    не неси бредятину. трофеи выигрывают команды, знаток диванный. индивидуально месси был лучшим
    Меся твой умеет только всяким Леганесам и Осасунам забивать, игрок одной команды
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
       35 / 862
    сегодня в 20:35
    Не бывает тех лет или этих. Ювентус всегда по праву считался флагманом итальянского футбола. Равных ему на длинной дистанции и в плейофах нет. А вспышка Милана времён премьерства берлускони это временно и не по-настоящему)
    Милан 7 побед в ЛЧ, Ювентус 2 победы, аха-ха)
    зигзаг
    зигзаг
       154 / 862
    сегодня в 20:35
    Впереди всех не только по трофеям и наградам, но и как универсальный футболист
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
       35 / 862
    сегодня в 20:35
    Пока там Чакиры, Оливеры и Скомины, но и они не вечны, скоро от них не останется и следа, ровно как и от "величия" милана. Аха-ха)
    Так чего вы сами не подкупаете судей в ЛЧ? В Италии привыкли этим заниматься, а в ЛЧ не можете?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Евгений Макрушин
       5 / 862
    сегодня в 20:34
    Если бы у бабушки были я...ца она была бы дедушкой...никакой Юве не флагман тех лет,а именно Милан прославлял Серию А в Европе
    Не бывает тех лет или этих. Ювентус всегда по праву считался флагманом итальянского футбола. Равных ему на длинной дистанции и в плейофах нет. А вспышка Милана времён премьерства берлускони это временно и не по-настоящему)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
       5 / 862
    сегодня в 20:32
    Вы всегда славились в кабинетах не неси чушь
    Чушь по сквозерской части. Готовься к неаполитанской порке.)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Алексей Миллер
       5 / 862
    сегодня в 20:31
    "Настоящий" флагман в еврокубках бессилен, аха-ха)
    Пока там Чакиры, Оливеры и Скомины, но и они не вечны, скоро от них не останется и следа, ровно как и от "величия" милана. Аха-ха)
    kotmyshka
    kotmyshka
       293 / 862
    сегодня в 20:31
    очень возможно
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
       41 / 862
    сегодня в 20:29
    Вы всегда славились в кабинетах не неси чушь
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил juvenale
       367 / 862
    сегодня в 20:27
    Если бы у бабушки были я...ца она была бы дедушкой...никакой Юве не флагман тех лет,а именно Милан прославлял Серию А в Европе
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       26 / 862
    сегодня в 20:25
    И будет Лео поплевывать на мнение глоров с высоты Эйфелевой башни!!!
    alexfor
    alexfor ответил Алексей Миллер
       291 / 862
    сегодня в 20:25
    Твой гном не заслужил ЗМ, выиграл всего 1 трофей, в новом сезоне играет ни о чем, якорь в сборной
    не неси бредятину. трофеи выигрывают команды, знаток диванный. индивидуально месси был лучшим
    neomessi
    neomessi
       198 / 862
    сегодня в 20:24
    Ну если так судить роналду вообще не в теме зм.
    У Лео одна игра провальная и это ответная игра ЛЧ 1/2.
    Ван Дейк хорошая игра в ответке но и первую игру он провалил там Ливерь мог получить еще пару голов. Но в итоге у Вандейке кубок ЛЧ.
    Почему ВанДейк а не Мане?
    Почему не Саллах?
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил alexfor
       35 / 862
    сегодня в 20:15
    и что? у него год состоял из одного турнира?
    Твой гном не заслужил ЗМ, выиграл всего 1 трофей, в новом сезоне играет ни о чем, якорь в сборной
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       267 / 862
    сегодня в 20:15
    juvenale
    juvenale ответил Kirill Erokhin
       8 / 862
    сегодня в 20:12
    Юве был флагманом итальянского футбола в 2006? А разве не Милан, который выиграл две лч 2003, 2007, и однажды играл в финале 2005, а у Юве только финал 2003, где проиграли тому же Милану, финалы в конце 90-х не считаем, берем только выступления команд в лч начала 2000-х, и Милан больше подходит под термин флагман итальянского футбола в начале 2000-х.
    Ювентус до 2006 года выигрывал в Италии,а Милан нет....если бы не 2006 год возможно у милана бы не было 2007 года...конечно Ювентус всегда был и будет флагманом итальянского футбола
    alexfor
    alexfor ответил Алексей Миллер
       291 / 862
    сегодня в 20:05
    Забил 1 гол с пенальти в КА
    и что? у него год состоял из одного турнира?
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
       35 / 862
    сегодня в 20:02
    Зато в чемпе Ювентус всех нагибал и милан, побеждавший в ЛЧ нагнул дважды в чемпионате. В финале 2003 была лотерея. Милану повезло больше. Да и к слову милан тоже от кальчополи пострадал бы, но Берл откупился. Раздать долги так и не смог, после того, как потерял власть и пришлось продать свой кабинетный клубишко, который показал своё истинное место без кабинетов премьера Берла. НЕ нужно напоминать где сейчас этот "флагман"? Аха-ха) А настоящий флагман непотопляемый. Аха-ха)
    "Настоящий" флагман в еврокубках бессилен, аха-ха)
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Тео Джонс
       35 / 862
    сегодня в 20:00
    Золотой мяч дается согласно индивидуальным показателям, а по ним Месси был абсолютно лучшим из запасом большим в этом году.
    Забил 1 гол с пенальти в КА
    Big krendel
    Big krendel
       28 / 862
    сегодня в 19:58
    Опять Меся? Сколько можно,
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