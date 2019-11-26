СМИ утверждают, что обладателем «Золотого мяча» станет Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» по итогам текущего года. Журнал France Football, который является учредителем премии, уже уведомил аргентинца о его победе и уже взял у футболиста интервью. Вручение приза состоится в Париже 2 декабря.
Ранее нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что Месси заслуживает «Золотой мяч».
Но от судейских ошибок страдали все клубы.
Но от судейских ошибок страдали все клубы.
в испании любимые команды - севилья, атлетико, реал, валенсия
в лч любимые команды - топ6 апл (26 голов)
чем еще насмешишь?
в испании любимые команды - севилья, атлетико, реал, валенсия
в лч любимые команды - топ6 апл (26 голов)
чем еще насмешишь?
Может напомнить тебе, как в сезоне 2003 в 1/4 милан проходил Аякс с гола Индзаги из офсайда? Аха-ха)
Может напомнить тебе, как в сезоне 2003 в 1/4 милан проходил Аякс с гола Индзаги из офсайда? Аха-ха)
У Лео одна игра провальная и это ответная игра ЛЧ 1/2.
Ван Дейк хорошая игра в ответке но и первую игру он провалил там Ливерь мог получить еще пару голов. Но в итоге у Вандейке кубок ЛЧ.
Почему ВанДейк а не Мане?
Почему не Саллах?
У Лео одна игра провальная и это ответная игра ЛЧ 1/2.
Ван Дейк хорошая игра в ответке но и первую игру он провалил там Ливерь мог получить еще пару голов. Но в итоге у Вандейке кубок ЛЧ.
Почему ВанДейк а не Мане?
Почему не Саллах?