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Член исполкома АБФФ: «Идет огульная, политизированная борьба против России»

сегодня, 16:24

Член исполкома Белорусской федерации футбола (АБФФ) Сергей Сафарьян прокомментировал новость о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022 и наложении санкций на время Евро-2020. 

Я с оптимизмом смотрю на ситуацию в футболе, потому что у футбола несколько другое отношение к органам, занимающимся допинг-контролем. Футбол более самостоятельно рассматривает различные нарушения. Сейчас идет огульная борьба и, на мой взгляд, во многом политизированная в отношении России. Все делается для того, чтобы закрыть РУСАДА, чтобы российские спортсмены проходили тестирования в других лабораториях. Но это не должно касаться всех подряд спортсменов, на мой взгляд — это абсурд.

У футбола всегда было несколько свое восприятие, как должна работать система. Футбол всегда исходил их того, что в любых спорах не должны ущемляться права спортсменов. А в данном случае пострадают те, кто не был виноват во всех ситуациях. Поэтому никакой речи об огульном отстранении не должно быть. И не надо идти на поводу у остального спортивного сообщества.

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beefs
beefs
   209 / 862
сегодня в 18:12
А что думают наши чинуши?
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Jeck Denielse
   228 / 862
сегодня в 17:54
Я не говорил про Искандеры...Ты меня с кем то спутал... Но и против чтоб ненасытные фифовские деньгоеды доили нас по полной спустя годы после допинговой чебатуха.... Ты лично на чьей стороне???
Ты говорил про Шойгу.
А я против допинга в спорте в любом проявлении.
Если почетный президент РФС заявляет "Могут возникнуть дискуссии " "теоретически это вполне возможно"., это как минимум не красиво, а реально зашквар.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   23 / 862
сегодня в 17:49
Я не говорил про Искандеры...Ты меня с кем то спутал...
Но и против чтоб ненасытные фифовские деньгоеды доили нас по полной спустя годы после допинговой чебатуха....

Ты лично на чьей стороне???
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил minai
   228 / 862
сегодня в 17:44
Извините, но Вы хоть в курсе, что вся сб. Норвегии по лыжным дисциплинам , поголовно (все до одного !) - тяжёлые астматики, и им официально разрешено принимать допинг ? И таких примеров, уважаемый, дохера.
Да мне все равно что там, в Норвегии, это ихние проблемы. Или РФ как то к норвежцам относится. Мне например, вообще, если про допинг упомнили, так это стыд и срам будь то норвежцы, русские, украинцы. Так еще и с заявлениями почетного президента РФС тип.... "Могут возникнуть дискуссии " "теоретически это вполне возможно"
mangoх12
mangoх12 ответил Jeck Denielse
   34 / 862
сегодня в 17:37
Брат.....Это футбольный сайт... Ты знаешь времена когда у нас все были счастливы и одинаково богаты ??? Я - нет... Но ни в какие времена у нас никакие европейские толерасты ни жадюги-капиталисты фифовские не отбирали у нас ФУТБОЛ..... Пора...Пора этих мальчиков...в белых воротничках ...из Сорбон и Кембриджей на место поставить...
"никакие европейские толерасты ни жадюги-капиталисты фифовские не отбирали у нас ФУТБОЛ....."

футбол то никто не отбирает у тебя , играй в РПЛ или пердиве никто ведь не запрещает, да и зачем лезть к толерастам жадюгам-капиталистам фифовским со своим Мутко , вот так и отомстим воротничкам ахахаххаха
mihaluch
mihaluch
   96 / 862
сегодня в 17:36
А все и всегда были против России, а что из этого получалось спросите на том свете у Наполеона и Гитлера.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Jeck Denielse
   228 / 862
сегодня в 17:36
Ты Родченков ???..))
Не.... А как тебе на месте типичного среднестатистического представителя "золотого генофонда РФ". Кидающимся на лево и на право милитаристичискими фразами типа "да наши эскандеры", "мы танками всю Европу пройдем" и прочая дичь?
minai
minai ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   274 / 862
сегодня в 17:32
Откуда ты знаешь где стабильно, кому можно, кому нельзя. За себя отвечай сначала.
Извините, но Вы хоть в курсе, что вся сб. Норвегии по лыжным дисциплинам , поголовно (все до одного !) - тяжёлые астматики, и им официально разрешено принимать допинг ? И таких примеров, уважаемый, дохера.
112910415
112910415
   59 / 862
сегодня в 17:30
только где-то в Белоруссии нашли такого сказочного члена ... который ничего не понял ... но непременно нашёл политизированную борьбу...
как раз к РУСАДА претензий нет, будет работать дальше
и футболу практически ничего не грозит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   23 / 862
сегодня в 17:28
Ты Родченков ???..))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Jeck Denielse
   228 / 862
сегодня в 17:25
В лабораториях всегда все стабильно..... Норвежцам можно...Нам нельзя...
Откуда ты знаешь где стабильно, кому можно, кому нельзя. За себя отвечай сначала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   23 / 862
сегодня в 17:23
В лабораториях всегда все стабильно.....
Норвежцам можно...Нам нельзя...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Jeck Denielse
   228 / 862
сегодня в 17:18
Да ежу понятно... Футбол и остальной спорт - разные вещи... В 2018-м Олимпиада....Спортсмены наказаны ВАДА.... В 2018-м через 4 месяца ЧМ по футболу в России...Все чинно и благородно... Попрошайкам из ФИФА - пора подзаткнуться... Шойгу в ФИФУ...От России... Пора порядок навести в этой непорядочной организации...)))
А может в лабораторию Шойгу, пусть там сначала порядок наведет???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Да ладно вам
   23 / 862
сегодня в 17:16
Брат.....Это футбольный сайт...

Ты знаешь времена когда у нас все были счастливы и одинаково богаты ???
Я - нет...

Но ни в какие времена у нас никакие европейские толерасты ни жадюги-капиталисты фифовские не отбирали у нас ФУТБОЛ.....

Пора...Пора этих мальчиков...в белых воротничках ...из Сорбон и Кембриджей на место поставить...
drug01
drug01
   189 / 862
сегодня в 16:59
Значит все против России....!
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Jeck Denielse
   4 / 862
сегодня в 16:50
Да ежу понятно... Футбол и остальной спорт - разные вещи... В 2018-м Олимпиада....Спортсмены наказаны ВАДА.... В 2018-м через 4 месяца ЧМ по футболу в России...Все чинно и благородно... Попрошайкам из ФИФА - пора подзаткнуться... Шойгу в ФИФУ...От России... Пора порядок навести в этой непорядочной организации...)))
А мы у себя когда порядок наведём? Когда наши пенсионеры будут получать достойную пенсию? Когда наши врачи не будут увольняться из-за низких зарплат и постоянной переработки? Когда во всех детских садах будет отопление и горячая вода? Когда люди не будут жить в разрушенных сараях после наводнения, а получат равноценное до потопа жильё?
Вопросов очень много к самим себе - может с них начнём?
П. С. И, кстати, когда упомянутый тобой Шойгу объяснит на какие деньги он построил себе дворец в Подмосковье, явно больше стоящий, чем вся его зарплата за всю жизнь?
mangoх12
mangoх12
   34 / 862
сегодня в 16:50
СафарьЯН из Белоруси решил подлизать мафии потипу Симоньян из раша тудей
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 16:47
Хоть братья из Беларуси поддержали, позор гейропе!
Да ладно вам
Да ладно вам
   4 / 862
сегодня в 16:46
Не против России - против нынешней власти России. Это всё-таки не одно и тоже.
Byvaliy
Byvaliy
   568 / 862
сегодня в 16:38
Правильно сказал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 862
сегодня в 16:37
Да ежу понятно...
Футбол и остальной спорт - разные вещи...

В 2018-м Олимпиада....Спортсмены наказаны ВАДА....
В 2018-м через 4 месяца ЧМ по футболу в России...Все чинно и благородно...

Попрошайкам из ФИФА - пора подзаткнуться...

Шойгу в ФИФУ...От России...
Пора порядок навести в этой непорядочной организации...)))
BenderBender
BenderBender
   82 / 862
сегодня в 16:32
Маме своей эту лапшу будешь вешать. Она ж тебя таким удаком вырастила.
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