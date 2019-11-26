Член исполкома АБФФ: «Идет огульная, политизированная борьба против России»

Член исполкома Белорусской федерации футбола (АБФФ) Сергей Сафарьян прокомментировал новость о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022 и наложении санкций на время Евро-2020.
Я с оптимизмом смотрю на ситуацию в футболе, потому что у футбола несколько другое отношение к органам, занимающимся допинг-контролем. Футбол более самостоятельно рассматривает различные нарушения. Сейчас идет огульная борьба и, на мой взгляд, во многом политизированная в отношении России. Все делается для того, чтобы закрыть РУСАДА, чтобы российские спортсмены проходили тестирования в других лабораториях. Но это не должно касаться всех подряд спортсменов, на мой взгляд — это абсурд.
У футбола всегда было несколько свое восприятие, как должна работать система. Футбол всегда исходил их того, что в любых спорах не должны ущемляться права спортсменов. А в данном случае пострадают те, кто не был виноват во всех ситуациях. Поэтому никакой речи об огульном отстранении не должно быть. И не надо идти на поводу у остального спортивного сообщества.
А я против допинга в спорте в любом проявлении.
Если почетный президент РФС заявляет "Могут возникнуть дискуссии " "теоретически это вполне возможно"., это как минимум не красиво, а реально зашквар.
А я против допинга в спорте в любом проявлении.
Если почетный президент РФС заявляет "Могут возникнуть дискуссии " "теоретически это вполне возможно"., это как минимум не красиво, а реально зашквар.
Но и против чтоб ненасытные фифовские деньгоеды доили нас по полной спустя годы после допинговой чебатуха....
Ты лично на чьей стороне???
Но и против чтоб ненасытные фифовские деньгоеды доили нас по полной спустя годы после допинговой чебатуха....
Ты лично на чьей стороне???
футбол то никто не отбирает у тебя , играй в РПЛ или пердиве никто ведь не запрещает, да и зачем лезть к толерастам жадюгам-капиталистам фифовским со своим Мутко , вот так и отомстим воротничкам ахахаххаха
футбол то никто не отбирает у тебя , играй в РПЛ или пердиве никто ведь не запрещает, да и зачем лезть к толерастам жадюгам-капиталистам фифовским со своим Мутко , вот так и отомстим воротничкам ахахаххаха
как раз к РУСАДА претензий нет, будет работать дальше
и футболу практически ничего не грозит...
как раз к РУСАДА претензий нет, будет работать дальше
и футболу практически ничего не грозит...
Норвежцам можно...Нам нельзя...
Норвежцам можно...Нам нельзя...
Ты знаешь времена когда у нас все были счастливы и одинаково богаты ???
Я - нет...
Но ни в какие времена у нас никакие европейские толерасты ни жадюги-капиталисты фифовские не отбирали у нас ФУТБОЛ.....
Пора...Пора этих мальчиков...в белых воротничках ...из Сорбон и Кембриджей на место поставить...
Ты знаешь времена когда у нас все были счастливы и одинаково богаты ???
Я - нет...
Но ни в какие времена у нас никакие европейские толерасты ни жадюги-капиталисты фифовские не отбирали у нас ФУТБОЛ.....
Пора...Пора этих мальчиков...в белых воротничках ...из Сорбон и Кембриджей на место поставить...
Вопросов очень много к самим себе - может с них начнём?
П. С. И, кстати, когда упомянутый тобой Шойгу объяснит на какие деньги он построил себе дворец в Подмосковье, явно больше стоящий, чем вся его зарплата за всю жизнь?
Вопросов очень много к самим себе - может с них начнём?
П. С. И, кстати, когда упомянутый тобой Шойгу объяснит на какие деньги он построил себе дворец в Подмосковье, явно больше стоящий, чем вся его зарплата за всю жизнь?
Футбол и остальной спорт - разные вещи...
В 2018-м Олимпиада....Спортсмены наказаны ВАДА....
В 2018-м через 4 месяца ЧМ по футболу в России...Все чинно и благородно...
Попрошайкам из ФИФА - пора подзаткнуться...
Шойгу в ФИФУ...От России...
Пора порядок навести в этой непорядочной организации...)))
Футбол и остальной спорт - разные вещи...
В 2018-м Олимпиада....Спортсмены наказаны ВАДА....
В 2018-м через 4 месяца ЧМ по футболу в России...Все чинно и благородно...
Попрошайкам из ФИФА - пора подзаткнуться...
Шойгу в ФИФУ...От России...
Пора порядок навести в этой непорядочной организации...)))