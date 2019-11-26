Член исполкома АБФФ: «Идет огульная, политизированная борьба против России»

Член исполкома Белорусской федерации футбола (АБФФ) Сергей Сафарьян прокомментировал новость о возможном отстранении сборной России от ЧМ -2022 и наложении санкций на время Евро-2020.

Я с оптимизмом смотрю на ситуацию в футболе, потому что у футбола несколько другое отношение к органам, занимающимся допинг-контролем. Футбол более самостоятельно рассматривает различные нарушения. Сейчас идет огульная борьба и, на мой взгляд, во многом политизированная в отношении России. Все делается для того, чтобы закрыть РУСАДА , чтобы российские спортсмены проходили тестирования в других лабораториях. Но это не должно касаться всех подряд спортсменов, на мой взгляд — это абсурд.

У футбола всегда было несколько свое восприятие, как должна работать система. Футбол всегда исходил их того, что в любых спорах не должны ущемляться права спортсменов. А в данном случае пострадают те, кто не был виноват во всех ситуациях. Поэтому никакой речи об огульном отстранении не должно быть. И не надо идти на поводу у остального спортивного сообщества.