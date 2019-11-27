Симеоне: «Мы показали хороший матч, но не хватало эффективности в атаке»

Главный тренер мадридского «Атлетико» прокомментировал поражение в матче с «Ювентусом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Моя команда показала свою силу. Но случается всякое, надо просто смириться с произошедшим. Мы показали хороший матч, но нашей игре не хватало эффективности в атаке.

Создали много моментов, но не забили. Мы начали матч неважно, но прибавили в ходе игры. Соперник ничего особо больше не создал, кроме момента с голом. Но и мы не забили, а это в футболе самое важное.