ГлавнаяНовости

Симеоне: «Мы показали хороший матч, но не хватало эффективности в атаке»

сегодня, 09:16
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче с «Ювентусом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Моя команда показала свою силу. Но случается всякое, надо просто смириться с произошедшим. Мы показали хороший матч, но нашей игре не хватало эффективности в атаке.

Создали много моментов, но не забили. Мы начали матч неважно, но прибавили в ходе игры. Соперник ничего особо больше не создал, кроме момента с голом. Но и мы не забили, а это в футболе самое важное.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Верратти: «Мало кому удается победить на „Сантьяго Бернабеу“»
Сегодня, 09:51 Комментарии6
Навас: «Быть так тепло принятым мадридской публикой – потрясающе»
Сегодня, 09:40 Комментарии1
Тухель: «Не хватало уверенности, смелости в матче с „Реалом“»
Сегодня, 09:29 Комментарии2
Левандовски: «Я всегда рад победе, даже если не забиваю»
Сегодня, 09:03 Комментарии1
Бубнов: «Причина провалов „Локомотива“ – просто нефарт, им не везет»
Сегодня, 08:51 Комментарии16
Сарри – о матче с «Атлетико»: «Пришлось серьезно побороться для победы»
Сегодня, 08:27 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
feris1
feris1
   108 / 862
сегодня в 09:23
Матрасы играли своём стиле костоломов.
Юррыч
Юррыч
   430 / 862
сегодня в 09:21
Хороший результат, это когда хотя бы ничья.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100