Бруну Лаге: «„Бенфика“ заслуживала победы над „Лейпцигом“»

Главный тренер «Бенфики» подвёл итоги выездного матча с «Лейпцигом» (2:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. К 90-й минуте португальцы вели в два мяча, но в итоге упустили победу.

Додержать лидерство до 90-й минуты и затем позволить сопернику вырвать ничью – такое принять тяжело.

Мы сделали то, что планировали и готовили. Мы больше владели мячом и больше играли в атаку. Когда дело дошло до 90-й минуты, пенальти и гол головой сделали результат ничейным. Учитывая то, что мы сделали сегодня, мы заслуживали трёх очков.