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Бруну Лаге: «„Бенфика“ заслуживала победы над „Лейпцигом“»

сегодня, 07:27
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаге подвёл итоги выездного матча с «Лейпцигом» (2:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. К 90-й минуте португальцы вели в два мяча, но в итоге упустили победу.

Додержать лидерство до 90-й минуты и затем позволить сопернику вырвать ничью – такое принять тяжело. 

Мы сделали то, что планировали и готовили. Мы больше владели мячом и больше играли в атаку. Когда дело дошло до 90-й минуты, пенальти и гол головой сделали результат ничейным. Учитывая то, что мы сделали сегодня, мы заслуживали трёх очков.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman ответил Footbolista
   32 / 908
сегодня в 09:18
Да расклады непонятные, при чём можно и в ЛЧ остаться и с таким же успехом можно даже в ЛЕ не попасть
Footbolista
Footbolista
   10 / 908
сегодня в 08:07
В следующем туре у 3-х команд может получиться по 7 очков...зенит с 6 очками выходил из группы...выйдет ли с 7-ю?)...
severnyj84
severnyj84
   172 / 908
сегодня в 07:58
Лейпциг убил Бенфику.
Bordend
Bordend
   381 / 908
сегодня в 07:34
Но случилось чудо.
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