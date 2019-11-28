Хуммельс: «Месси на пике формы – лучший игрок, которого я когда-либо видел»

Защитник «Боруссии» Д прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и поделился впечатлениями от игры капитана «сине-гранатовых» .

Эта игра не была плохой, но и очень хорошей её не назовёшь. В то время как «Барселона» сыграла превосходно. Конечно, Месси всегда представляет опасность. После первого гола был очень плохой отрезок, и мой неудачный пас привёл ко второму пропущенному мячу.

Мы были недостаточно хороши, чтобы обыграть «Барселону» сегодня. Мы создали лишь три-четыре по-настоящему опасных момента.

Месси на пике формы – это лучший игрок, которого я когда-либо видел. Точка.