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Хуммельс: «Месси на пике формы – лучший игрок, которого я когда-либо видел»

сегодня, 07:39
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и поделился впечатлениями от игры капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

Эта игра не была плохой, но и очень хорошей её не назовёшь. В то время как «Барселона» сыграла превосходно. Конечно, Месси всегда представляет опасность. После первого гола был очень плохой отрезок, и мой неудачный пас привёл ко второму пропущенному мячу.

Мы были недостаточно хороши, чтобы обыграть «Барселону» сегодня. Мы создали лишь три-четыре по-настоящему опасных момента.

Месси на пике формы – это лучший игрок, которого я когда-либо видел. Точка.

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Все комментарии
feris1
feris1
   103 / 908
сегодня в 09:29
гном скоро в китай поедет доигрывать.
когда ему не дают пространства он вообще полный ноль...
NGYRZ
NGYRZ
   74 / 908
сегодня в 08:36
Мы создали лишь три-четыре по-настоящему опасных момента.

____________

Краткий итог вашей вчерашней убогой игры!

Если вам Паденборн, аутсайдер Бундеслиги забивает 3 мяча, это говорит о вашем низком классе!
abramjan
abramjan
   247 / 908
сегодня в 08:07
парню 30 лет что он мог видеть еще?..и с ним согласятся все школьницы
Да ладно вам
Да ладно вам
   4 / 908
сегодня в 07:56
Ван Бастен - лучший игрок, которого я когда-либо видел. Ну, может ещё бразилец Роналдо на таком же уровне.
obana777
obana777
   75 / 908
сегодня в 07:56
С этим могут спорить только Кристинкины подружки.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   318 / 908
сегодня в 07:55
Надо было сказать в конце 'я всё сказал")))
Багор
Багор
   40 / 908
сегодня в 07:46
И это так.
STVA 1
STVA 1
   122 / 908
сегодня в 07:42
Наверное он прав отчасти...
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