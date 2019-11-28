Тен Хаг: «Тактически мы сыграли почти идеально»

Наставник «Аякса» рассказал о победе над «Лиллем» в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Больше всего меня радует результат. Мы относительно неплохо оборонялись, но все-таки позволили сопернику использовать свободные зоны и создать слишком много моментов. В этом отношении нам необходимо прибавлять. В остальном это была полностью заслуженная победа. Мы забили два прекрасных гола, могли забивать еще. Итоговый результат отражает соотношение сил, хотя у «Лилля» тоже были моменты. Но на таком уровне это нормально. Тактически мы сыграли почти идеально.