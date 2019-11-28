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Тен Хаг: «Тактически мы сыграли почти идеально»

сегодня, 08:30
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль0 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о победе над «Лиллем» в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Больше всего меня радует результат. Мы относительно неплохо оборонялись, но все-таки позволили сопернику использовать свободные зоны и создать слишком много моментов. В этом отношении нам необходимо прибавлять. В остальном это была полностью заслуженная победа. Мы забили два прекрасных гола, могли забивать еще. Итоговый результат отражает соотношение сил, хотя у «Лилля» тоже были моменты. Но на таком уровне это нормально. Тактически мы сыграли почти идеально.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   268 / 908
сегодня в 09:30
Аякс в порядке.
STVA 1
STVA 1
   122 / 908
сегодня в 08:45
Даже лишившись в ТО ключевых игроков , Аякс побеждает. Заслуга тренера в первую очередь.
Балтийский
Балтийский
   484 / 908
сегодня в 08:32
Аякс с победой!
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