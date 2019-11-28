Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Аргентинский форвард набрал 229 очков. На втором месте расположился хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (85 очков). Третий — полузащитник Эден Азар («Челси» / «Реал», 55 очков).
Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим клубным футбольным тренером.
А он Стабилен. Лучший. Я его не сравниваю с одноразовыми выстрелами многих других футболистов. Пусть хотя бы проявят себя 5-6 сезонов, чтоб заговорить о них. А пока он играет, вопрос о том кто лучший смысла нет обсуждать.
А он Стабилен. Лучший. Я его не сравниваю с одноразовыми выстрелами многих других футболистов. Пусть хотя бы проявят себя 5-6 сезонов, чтоб заговорить о них. А пока он играет, вопрос о том кто лучший смысла нет обсуждать.
Он создает уйма моментов. Которых Дембеле и Суарес не всегда реализуют.
А вот теперь представьте Лео плеймейкер а Роналду образца (пару лет назад) в напи.
Он создает уйма моментов. Которых Дембеле и Суарес не всегда реализуют.
А вот теперь представьте Лео плеймейкер а Роналду образца (пару лет назад) в напи.
"Вот глядя на его игру, кто вообще в здравом уме поставит не то что выше, а хотя бы в один ряд с аргентинским гением литовскую гиену? Которая 70 минут пасется в штрафной, ныряет, семенит ножками, спотыкается о первого защитника, (а потом ее меняют на настоящего футболиста) и в состоянии покорить лишь команды в 13 десятке рейтинга.
Как? КАК? Я не могу представить, что это делают адекватные люди."
"Вот глядя на его игру, кто вообще в здравом уме поставит не то что выше, а хотя бы в один ряд с аргентинским гением литовскую гиену? Которая 70 минут пасется в штрафной, ныряет, семенит ножками, спотыкается о первого защитника, (а потом ее меняют на настоящего футболиста) и в состоянии покорить лишь команды в 13 десятке рейтинга.
Как? КАК? Я не могу представить, что это делают адекватные люди."
Кто то фанат Инопланетянина-Месси, кто то с детства за гея топит не по детски))
Каждому своё))
Кто то фанат Инопланетянина-Месси, кто то с детства за гея топит не по детски))
Каждому своё))
По версии глоров Роналду он пешеход, не может никого обыграть, голы не забивает и вообще не красавчик.
По версии глоров Роналду он пешеход, не может никого обыграть, голы не забивает и вообще не красавчик.