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Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году

сегодня, 14:08

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Аргентинский форвард набрал 229 очков. На втором месте расположился хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (85 очков). Третий — полузащитник Эден Азар («Челси» / «Реал», 55 очков).

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим клубным футбольным тренером.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 922
сегодня в 16:15
Алилуйя. Аха-ха)
Beka_byaka
Beka_byaka
   612 / 922
сегодня в 16:14
Просто вдуматься сколько лет человек играет на самом высоком уровне.... Это космос. Нынешние звёздочки футбола погазсают не успев загореть. Деньги, пиар раздутый портит молодое поколение.

А он Стабилен. Лучший. Я его не сравниваю с одноразовыми выстрелами многих других футболистов. Пусть хотя бы проявят себя 5-6 сезонов, чтоб заговорить о них. А пока он играет, вопрос о том кто лучший смысла нет обсуждать.
Санчо Панса
Санчо Панса
   124 / 922
сегодня в 16:11
Космический отрыв от Де Брюйне у Лео! Да, Месси реально делает игру и это факт.
Big krendel
Big krendel
   32 / 922
сегодня в 15:59
Значит заслужил.
амурец
амурец ответил спартак 1987
   454 / 922
сегодня в 15:51
Месси с Суаресом
амурец
амурец ответил носатый физрук
   454 / 922
сегодня в 15:50
Ответ не умный
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил _Inquisitor_
   135 / 922
сегодня в 15:38
У недоброжелателей и ненавистников прославленного каталонского капитана наступают нелёгкие времена. Ежели он ещё и ЗМ получит, то снова будем лицезреть дикую бомбёжку и скулёж однополых сообществ (которые впрочем уже начались на сей ветке), разорванные и полыхающие дымоходы, мокрые от слёз подушки и море соплей... Во всяком случае на поле у Месси конкурентов нет и близко, ежели только в кабинеты никто не занесёт и не залезет под нужных людей как это бывало в последние три года...
Ахах, в этом году Левандовски лучше твоего аргентинца
neomessi
neomessi
   176 / 922
сегодня в 15:33
Ну тут даже не поспоришь против факта.
Он создает уйма моментов. Которых Дембеле и Суарес не всегда реализуют.
А вот теперь представьте Лео плеймейкер а Роналду образца (пару лет назад) в напи.
Mangur
Mangur
   664 / 922
сегодня в 15:26
Заслуженно.
Виссарионович
Виссарионович
   67 / 922
сегодня в 15:25
Комментарий не мой, но по моему очень верный)

"Вот глядя на его игру, кто вообще в здравом уме поставит не то что выше, а хотя бы в один ряд с аргентинским гением литовскую гиену? Которая 70 минут пасется в штрафной, ныряет, семенит ножками, спотыкается о первого защитника, (а потом ее меняют на настоящего футболиста) и в состоянии покорить лишь команды в 13 десятке рейтинга.

Как? КАК? Я не могу представить, что это делают адекватные люди."
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   822 / 922
сегодня в 15:21
У недоброжелателей и ненавистников прославленного каталонского капитана наступают нелёгкие времена. Ежели он ещё и ЗМ получит, то снова будем лицезреть дикую бомбёжку и скулёж однополых сообществ (которые впрочем уже начались на сей ветке), разорванные и полыхающие дымоходы, мокрые от слёз подушки и море соплей... Во всяком случае на поле у Месси конкурентов нет и близко, ежели только в кабинеты никто не занесёт и не залезет под нужных людей как это бывало в последние три года...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   203 / 922
сегодня в 15:18
Все просто! Есть Месси и есть все остальные!
спартак 1987
спартак 1987 ответил амурец
   84 / 922
сегодня в 15:17
вчера против боруссии д у барселоны была не важнейшая игра? ну и как Месси вчера сыграл? в моменте с голом Аргентинца наши футболёры точно потеряли бы момент для голевого удара, а Месси с Суаресом всё сделали очень быстро в одно касание, просто все привыкли к высочайшему уровню игры Месси и ждут его ошибок ( нужно радоваться что мы живём в эпоху Месси и Роналду, наслаждаться их игрой, а не устраивать срач кто из них лучше или круче)
носатый физрук
носатый физрук ответил амурец
   490 / 922
сегодня в 15:10
А то что он лучший просиральщик важнейших матчей, как то не упомянули, когда играет хорошо вся Барселона и Месси лучший, а когда у Барселоны сбой, где же капитан? а под лавкой
ну так а кто тогда не под лавкой кристина что ли? у кого то голубое затмение
амурец
амурец
   454 / 922
сегодня в 15:05
А то что он лучший просиральщик важнейших матчей, как то не упомянули, когда играет хорошо вся Барселона и Месси лучший, а когда у Барселоны сбой, где же капитан? а под лавкой
Gelious
Gelious ответил ALBA BARCELONA 21
   218 / 922
сегодня в 15:01
Важнейшие матчи проваливает тренер а не идин из 11 игроков на поле.Болт,Федерер,Хабиб не игроки футбола,поэтому,если у них провал,тогда порицания лично они получают а в футболе сам знаешь,ты же не глупый и мудрый.Если команда не играет,кто должен управлять.
Ну тренеры не меньше виноваты уж точно, согласен
Zenit_84
Zenit_84
   242 / 922
сегодня в 14:42
Достоин
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona
   358 / 922
сегодня в 14:38
Кто то лучший плеймекер 2019 года, кто то с тренером ругается, да в ПСЖ собирается))
Кто то фанат Инопланетянина-Месси, кто то с детства за гея топит не по детски))
Каждому своё))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Gelious
   132 / 922
сегодня в 14:27
Нет, ну, лучшим игроком его назвать крайне сложно из-за просто потрясного процента провала в важнейших матчах 2019го, но как плеймейкер был молодец суммарно все равно. Уж хотя бы не самый плохой вариант для такой награды.
Важнейшие матчи проваливает тренер а не идин из 11 игроков на поле.Болт,Федерер,Хабиб не игроки футбола,поэтому,если у них провал,тогда порицания лично они получают а в футболе сам знаешь,ты же не глупый и мудрый.Если команда не играет,кто должен управлять.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   132 / 922
сегодня в 14:24
Когда было на земле,чтобы один игрок лучший бомбардир,лучший плеймейкер,лучший по штрафным итд итп,по всем показателем он лучший,поэтому Роналду и Нгу ушли в глубочайшую депрессию
Gelious
Gelious
   218 / 922
сегодня в 14:21
Нет, ну, лучшим игроком его назвать крайне сложно из-за просто потрясного процента провала в важнейших матчах 2019го, но как плеймейкер был молодец суммарно все равно. Уж хотя бы не самый плохой вариант для такой награды.
Виссарионович
Виссарионович
   67 / 922
сегодня в 14:16
Странно, за что ему награды дают?
По версии глоров Роналду он пешеход, не может никого обыграть, голы не забивает и вообще не красавчик.
Barcelona
Barcelona
   411 / 922
сегодня в 14:16
Сейчас у кого-то рванёт!
cska plus
cska plus
   17 / 922
сегодня в 14:15
Снова нашли какую то хрень, чтобы назвать гнома лучшим.
Groove000
Groove000 ответил Pancher_95
   63 / 922
сегодня в 14:13
Теперь осталось золотую ложку вручить)))
Думаю, вручат) 2 декабря)
Pancher_95
Pancher_95
   394 / 922
сегодня в 14:11
Теперь осталось золотую ложку вручить)))
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