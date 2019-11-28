В состав МЮ на матч с «Астаной» попали четыре дебютанта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер определился с основным составом на матч Лиги Европы с «Астаной». Встреча пройдет 28 ноября, начало – в 18.50 мск. «Астана» примет манкунианцев в рамках пятого тура группового раунда ЛЕ.
Состав «Манчестер Юнайтед»: Грант, Лейрд, Бернард, Туанзебе, Шоу, Гарнер, Левитт, Чонг, Лингард, Гомес, Гринвуд
Капитаном команды будет Джесси Лингард. Для Гранта, Лейрда, Левитта и Бернарда эта игра станет дебютной в составе МЮ.
Напомним, что в предыдущем туре ЛЕ «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Партизаном».