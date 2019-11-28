В состав МЮ на матч с «Астаной» попали четыре дебютанта

сегодня, 18:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» определился с основным составом на матч Лиги Европы с «Астаной». Встреча пройдет 28 ноября, начало – в 18.50 мск. «Астана» примет манкунианцев в рамках пятого тура группового раунда ЛЕ .

Состав «Манчестер Юнайтед»: Грант, Лейрд, Бернард, Туанзебе, Шоу, Гарнер, Левитт, Чонг, Лингард, Гомес, Гринвуд

Капитаном команды будет . Для Гранта, Лейрда, Левитта и Бернарда эта игра станет дебютной в составе МЮ .