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В состав МЮ на матч с «Астаной» попали четыре дебютанта

сегодня, 18:15
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер определился с основным составом на матч Лиги Европы с «Астаной». Встреча пройдет 28 ноября, начало – в 18.50 мск. «Астана» примет манкунианцев в рамках пятого тура группового раунда ЛЕ.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Грант, Лейрд, Бернард, Туанзебе, Шоу, Гарнер, Левитт, Чонг, Лингард, Гомес, Гринвуд

Капитаном команды будет Джесси Лингард. Для Гранта, Лейрда, Левитта и Бернарда эта игра станет дебютной в составе МЮ.

Напомним, что в предыдущем туре ЛЕ «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Партизаном».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 921
сегодня в 19:42
Пора МЮ молодежь наигрывать.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   29 / 921
сегодня в 19:30
Хоть и хейтят Сульшера, но он правильно делает, что обкатывает молодежь
EAGinLE
EAGinLE
   107 / 921
сегодня в 19:10
Можно и расслабиться .
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 18:59
МЮ выиграет без проблем!
mihaluch
mihaluch
   96 / 921
сегодня в 18:53
Вполне нормальная практика обкатывать молодёжь.
severnyj84
severnyj84
   127 / 921
сегодня в 18:45
Астана может выиграть.
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 921
сегодня в 18:34
Похоже будут сливать матч.
Багор
Багор
   32 / 921
сегодня в 18:29
Астану за соперника не считают.
311
311
   638 / 921
сегодня в 18:26
Почему Астану не переименовали? Нур-султана обидеть хотите?)
STVA 1
STVA 1
   116 / 921
сегодня в 18:19
Разбавил состав молодыми , но мог и побольше поставить молодежи.
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