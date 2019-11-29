Ари: «В эпизоде с удалением я поступил как ребенок»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о победе над «Базелем» в Лиге Европы.

Что уж скрывать, в эпизоде с удалением я поступил как ребенок. На протяжении всей встречи соперник меня провоцировал, и я потерял голову на последних минутах игры.

Я не участвовал в швейцарском матче, но для меня, как и для всей команды, этот поединок носил статус реванша. У нас было достаточно моментов, чтобы забить, но реализация хромала. Рад, что мой гол помог «Краснодару» победить. Теперь мы должны доказать в Испании, что сильнее «Хетафе». Верю, что тренерский штаб сможет так подготовить команду, чтобы мы добились победы.