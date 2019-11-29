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Ари: «В эпизоде с удалением я поступил как ребенок»

сегодня, 12:16
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о победе над «Базелем» в Лиге Европы. 

Что уж скрывать, в эпизоде с удалением я поступил как ребенок. На протяжении всей встречи соперник меня провоцировал, и я потерял голову на последних минутах игры.

Я не участвовал в швейцарском матче, но для меня, как и для всей команды, этот поединок носил статус реванша. У нас было достаточно моментов, чтобы забить, но реализация хромала. Рад, что мой гол помог «Краснодару» победить. Теперь мы должны доказать в Испании, что сильнее «Хетафе». Верю, что тренерский штаб сможет так подготовить команду, чтобы мы добились победы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   88 / 943
сегодня в 14:02
Как ребёнок проявлял чувство радости когда стаскивал футболку.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   263 / 943
сегодня в 13:26
Верю что тренерский штаб сможет так подготовить команду, чтобы мы добились победы. С интересом и сочувствием буду наблюдать за этими бесплодными усилиями из Бразилии.
DanjaG
DanjaG
   89 / 943
сегодня в 12:39
И чего хорошего, ты не у свиней.
makkie
makkie
   5 / 943
сегодня в 12:33
У Ари частенько башню сносит и он подводит команду.
cska plus
cska plus
   11 / 943
сегодня в 12:27
Довыпендривался называется.
Faustello
Faustello
   13 / 943
сегодня в 12:25
С одной стороны конечно начудил, но с другой он один из не многих который показывает спортивную злость, остальным надо подтягивать этот компонент.
Вперед Быки!
Виссарионович
Виссарионович
   58 / 943
сегодня в 12:19
Одним словом - Бразилец.
STVA 1
STVA 1
   118 / 943
сегодня в 12:18
Часто это у него...
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