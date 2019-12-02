Мостовой: «Не хочется комментировать поведение Тедеско на бровке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил наставнику команды Доменико Тедеско, который раскритиковал судейство в матче питерцев с «красно-белыми».
Видимо, он сам всё понимает и у него уже нервы сдают. Чем-то ещё объяснить то, что он вчера ворвался после игры к судьям, нельзя. Иногда не хочется комментировать его поведение на бровке и его обвинения судьи в моментах, в которых арбитр был прав. Тедеско нужно сконцентрироваться на своей команде. Ему выпал счастливый билет, когда его пригласили тренером «Спартака», он этого, видимо, пока не понял.
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Для тренера это скорее костёр инквизиции, чем счастливый билет. Сколько уже тренеров, в Тарасовке, на нём сгорело.
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Для тренера это скорее костёр инквизиции, чем счастливый билет. Сколько уже тренеров, в Тарасовке, на нём сгорело.
"видимо, пока не понял.."
это эксперт Мостовой
"видимо, пока не понял.."
это эксперт Мостовой
Тут надо быть гением..ну или Романцевым.
Тут надо быть гением..ну или Романцевым.