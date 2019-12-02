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Мостовой: «Не хочется комментировать поведение Тедеско на бровке»

сегодня, 18:43

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил наставнику команды Доменико Тедеско, который раскритиковал судейство в матче питерцев с «красно-белыми».

Видимо, он сам всё понимает и у него уже нервы сдают. Чем-то ещё объяснить то, что он вчера ворвался после игры к судьям, нельзя. Иногда не хочется комментировать его поведение на бровке и его обвинения судьи в моментах, в которых арбитр был прав. Тедеско нужно сконцентрироваться на своей команде. Ему выпал счастливый билет, когда его пригласили тренером «Спартака», он этого, видимо, пока не понял.

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Василий 50
Василий 50
   295 / 1009
сегодня в 19:27
Не хочешь, не комментируй...
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1009
сегодня в 19:22
Просто юный физрук видимо, пока не понял куда он вляпался. Ссаные тряпки для него уже замочены. Гыгыгы
cska1948
cska1948
   75 / 1009
сегодня в 19:19
"...Ему выпал счастливый билет, когда его пригласили тренером «Спартака», он этого, видимо, пока не понял."
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Для тренера это скорее костёр инквизиции, чем счастливый билет. Сколько уже тренеров, в Тарасовке, на нём сгорело.
fanspam
fanspam
сегодня в 19:16
Надоел уже этот Мостовой-зксперд.Кричит,что не хочется,а сам всё экспердит и экспердует!!!
ДСА
ДСА
   197 / 1009
сегодня в 18:58
Мостовой сам метит на это место.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   31 / 1009
сегодня в 18:55
Газовые харчи на матч тв замутили глаза Мостовому). Ладно там Джано, с Мельгарехо рамсанули во- время матча. Эмоции. А этот в спину добивает ещё. Мерзко.
dzvinka
dzvinka
   119 / 1009
сегодня в 18:55
как же мостового душит жабулька))) ахахаххаа просто п*****ц, аж давится так хочет в шпротак тренером))
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1009
сегодня в 18:53
Билет то , как оказалось , был несчастным!!!
cska plus
cska plus
   8 / 1009
сегодня в 18:52
Мосту не удобно сказать слово клоун.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   31 / 1009
сегодня в 18:51
Зависть, черная зависть.."Выпал счастливый билет").
112910415
112910415
   37 / 1009
сегодня в 18:48
"видимо, он сам всё понимает.."
"видимо, пока не понял.."
это эксперт Мостовой
iri13
iri13
   140 / 1009
сегодня в 18:46
Точно.НЕ ПОНЯЛ!
Тут надо быть гением..ну или Романцевым.
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