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Головин считает стечением обстоятельств свои частые красные карточки

сегодня, 14:34

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мыслями о том, почему за последние месяцы он трижды получал красные карточки.

Я думаю, что это стечение обстоятельств. В матче с «Монпелье» у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили против «Лиона», я до сих пор не очень понимаю. Тот эпизод максимум тянул на жёлтую карточку, но таково было решение судьи, и я его принимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался. Ошибки нужно признавать и больше не повторять.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 1023
сегодня в 15:19
    ANDREY_BOY
    ANDREY_BOY
       296 / 1023
    сегодня в 15:09
    Дзюба красную не получил, а толку от него как от козла молока. Это я про сборную. Про клубы я не в курсе, но слышал что в Спартаке он шкафчики чистил соседям, так чистил усердно что Быстрова кошелек занюхал.
    particular
    particular
       12 / 1023
    сегодня в 15:09
    Надо бы это стечение направить в течение игровой дисциплины, взросления и становления..:) И будет всё нормуль!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
       259 / 1023
    сегодня в 14:59
    Невоздержанность всему виной.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       28 / 1023
    сегодня в 14:50
    Вирус Понтуса и Ко глубоко в нем засел. Привычку трудно забыть и искоренить.
    Kresi frok
    Kresi frok
       758 / 1023
    сегодня в 14:50
      Морозовский
      Морозовский
         9 / 1023
      сегодня в 14:46
      Нет - это плохое владение профессией.
      Василий 50
      Василий 50
         341 / 1023
      сегодня в 14:44
      Многовато стечений.
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