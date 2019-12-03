Головин считает стечением обстоятельств свои частые красные карточки

Полузащитник «Монако» и сборной России поделился мыслями о том, почему за последние месяцы он трижды получал красные карточки.

Я думаю, что это стечение обстоятельств. В матче с «Монпелье» у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили против «Лиона», я до сих пор не очень понимаю. Тот эпизод максимум тянул на жёлтую карточку, но таково было решение судьи, и я его принимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался. Ошибки нужно признавать и больше не повторять.