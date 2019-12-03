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Юношеская сборная России (U17) узнала соперников в Элитном раунде Евро-2020

вчера, 23:30

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка Элитного раунда чемпионата Европы-2020 среди юношеских сборных U17.

Составы всех отборочных групп:

Группа 1. Греция, Украина, Турция, Беларусь.

Группа 2. Италия, Польша, Уэльс, Черногория.

Группа 3. Испания, Хорватия, Швейцария, Израиль.

Группа 4. Ирландия, Словакия, Шотландия, Чехия.

Группа 5. Австрия, Нидерланды, Германия, Португалия.

Группа 6. Англия, Бельгия, Румыния, Грузия.

Группа 7. Дания, Финляндия, Россия (хозяйка мини-турнира), Сербия.

Группа 8. Франция. Норвегия. Швеция. Венгрия.

Матчи Элитного раунда ЧЕ-2020 U-17 с участием сборной России состоятся 25-31 марта 2020 года в России.

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Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   142 / 1020
сегодня в 00:13
Нормальные соперники.
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