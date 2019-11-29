Злые и голодные

вчера, 11:04

«Соккер.ру» - о пятой команде АПЛ .

«Вулверхэмптон», который прекрасно провел прошлый сезон, в новом году начал неудачно. После трёх вполне приличных ничьих – с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли», «волки» потерпели два поражения от «Эвертона» на выезде и дома от «Челси». Неудача в матче с «аристократами» отбросила «Вулверхэмптон» на предпоследнее место.

Сразу появились тревожные мысли. Может, кончился тот задорный «Вулверхэмптон», стремительно ворвавшийся в Премьер-лигу? Все его раскусили, или это пресловутый синдром второго сезона? У тренера иссякли идеи? Португальской колонии наскучило в Англии?

Следующая игра в Лондоне с «Кристал Пэлас» только подтвердила эти опасения. «Волки» были на грани третьего поражения кряду и дальнейшего увязания, но сумел сравнять счёт на шестой добавленной минуте. Этот запоздалый гол стал поворотной точкой. Падение закончилось - начался медленный, но верный подъём. «Вулвз» выиграли дома у хиленького «Уотфорда» со счётом 2:0, а затем и вовсе положили на лопатки действующего чемпиона. Потом три мирных исхода и снова две победы, и вот «Вулверхэмптон» уже пятый. Ниже «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» с «Тоттенхэмом». «Волки» не знают поражений два с половиной месяца (или восемь встреч, если измерять в турах АПЛ ). В субботу на «Молиньо» пройдёт матч с идущим шестым «Шеффилд Юнайтед». Победа позволит «вулвз» обосноваться на пятой позиции. Это вся та же Лига Европы, но до Лиги чемпионов «волки» пока не доросли.

Кстати о Лиге Европы. Все предварительные раунды были пройдены победным маршем, а в групповом турнире «волки» ведут с португальской «Брагой» борьбу за победу в группе К. Вопрос о выходе из группы в плей-офф уже решён, и клуб продолжает поход за Кубком УЕФА (несмотря на смену вывески, сам трофей остался прежним). И эта кампания может завершиться успехом, ведь «Вулверхэмптон» пока не похож на команду, придерживающуюся принципа барона Пьера де Кубертена «главное не победа, а участие». «Волки» голодны до побед и по-спортивному злы.

Летом «Вулверхэмптон» довольно скромно вел себя на рынке. Минимум перемен в составе, два португальца ушли (Элдер Кошта и Иван Кавалейру), два появились (арендованные у «Браги» полузащитники Педру Нету и Бруну Жордау). Первый играет, второй пока нет. Лишь изредка появляется на поле взятый напрокат у «Реала» защитник Хесус Вальехо. Нападающий довольствуется только выходами на замену, ведь бороться с и Диого Жотой крайне тяжело. При этом «Вулвз» потратил на усиление состава 42 миллиона - были выкуплены Рауль Хименес у «Бенфики» и Леандр Дендонкер у «Андерлехта». Стабильность и сыгранность состава – очень важные помощники тренера в достижении цели. Нуну об этом помнит и не стремится к обновлениям ради новизны. Он выжимает максимум из того, что у него имеется. Проблемы остаются, например, очень не вовремя сломал ногу и надолго выбыл из строя сильнейший защитник Вилли Боли. Завершена борьба за Кубок лиги, но второй сезон в Премьер-лиге пока складывается успешно для «волков» и обещает стать лучше предыдущего.

Назвать «Вулверхэмптон» базовой командой сборной Португалии было бы преувеличением, но на защиту чемпионского титула отправятся сразу несколько представителей «Уондерерз» - вратарь Руй Патрисиу, полузащитники Жоау Моутинью и Рубен Невеш, может быть, и Диого Жота. Вся четвёртка проводит отличный сезон. Хотят попасть в сборную Испании левый защитник и атакующий полузащитник . Это будет архисложно, конкуренция в «красной фурии» сумасшедшая. Но мечтать не вредно, даже полезно для клуба. Траоре, возможно, самый быстрый футболист Премьер-лиги, но это уже не прошлогодний «всадник без головы». Эта репутация сложилась ещё в «Барселоне» и потом преследовала Адаму уже в Англии – в «Астон Вилле», «Мидлсбро» и потом уже «Вулверхэмптоне». Изменения к лучшему произошли в августе, когда афроиспанец не поехал в Ереван на матч Лиги Европы с «Пюником» (забыл паспорт). Нуну Эшпириту предупредил Адаму, что если он останется таким же несерьёзным, то команда обойдётся без него не только в Ереване. И что мы видим? Траоре взялся за свою уже не выкрашенную голову и за считанные недели превратился в полезного, командного игрока. Именно Траоре забил оба мяча в ворота «Манчестер Сити» на «Этихад». Ни Роберт Морено, ни вернувшийся к штурвалу Луис Энрике пока не вспоминали про воспитанника «Барсы», но после той памятной встречи тренер чемпионов поинтересовался, а сколько может стоить этот быстроногий футболист. И это при наличии Рахима Стерлинга. Да и Лерой Сане вечно лечиться не будет. Хотя в случае продажи последнего, приход Траоре в «Манчестер Сити» не выглядит «фантастикой с третьей полки».

Раз уж речь зашла о предстоящем чемпионате Европы и тренерах национальной сборных, то стоит обратить внимание на один, недавно промелькнувший на просторах Интернета слушок. Фернанду Сантуш после Евро покинет сборную Португалии, а его место займёт… Ну вы догадались. Другое дело захочет ли сам Нуну Эшпириту Санту бросать успешный проект, которым вне всяких сомнений является «Вулверхэмптон». Даже ради одной из сильнейших команд континента.