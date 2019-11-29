Злые и голодные

«Соккер.ру» - о пятой команде АПЛ.
«Вулверхэмптон», который прекрасно провел прошлый сезон, в новом году начал неудачно. После трёх вполне приличных ничьих – с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли», «волки» потерпели два поражения от «Эвертона» на выезде и дома от «Челси». Неудача в матче с «аристократами» отбросила «Вулверхэмптон» на предпоследнее место.
Сразу появились тревожные мысли. Может, кончился тот задорный «Вулверхэмптон», стремительно ворвавшийся в Премьер-лигу? Все его раскусили, или это пресловутый синдром второго сезона? У тренера Нуну Эшпириту Санту иссякли идеи? Португальской колонии наскучило в Англии?
Следующая игра в Лондоне с «Кристал Пэлас» только подтвердила эти опасения. «Волки» были на грани третьего поражения кряду и дальнейшего увязания, но Диого Жота сумел сравнять счёт на шестой добавленной минуте. Этот запоздалый гол стал поворотной точкой. Падение закончилось - начался медленный, но верный подъём. «Вулвз» выиграли дома у хиленького «Уотфорда» со счётом 2:0, а затем и вовсе положили на лопатки действующего чемпиона. Потом три мирных исхода и снова две победы, и вот «Вулверхэмптон» уже пятый. Ниже «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» с «Тоттенхэмом». «Волки» не знают поражений два с половиной месяца (или восемь встреч, если измерять в турах АПЛ). В субботу на «Молиньо» пройдёт матч с идущим шестым «Шеффилд Юнайтед». Победа позволит «вулвз» обосноваться на пятой позиции. Это вся та же Лига Европы, но до Лиги чемпионов «волки» пока не доросли.
Кстати о Лиге Европы. Все предварительные раунды были пройдены победным маршем, а в групповом турнире «волки» ведут с португальской «Брагой» борьбу за победу в группе К. Вопрос о выходе из группы в плей-офф уже решён, и клуб продолжает поход за Кубком УЕФА (несмотря на смену вывески, сам трофей остался прежним). И эта кампания может завершиться успехом, ведь «Вулверхэмптон» пока не похож на команду, придерживающуюся принципа барона Пьера де Кубертена «главное не победа, а участие». «Волки» голодны до побед и по-спортивному злы.
Летом «Вулверхэмптон» довольно скромно вел себя на рынке. Минимум перемен в составе, два португальца ушли (Элдер Кошта и Иван Кавалейру), два появились (арендованные у «Браги» полузащитники Педру Нету и Бруну Жордау). Первый играет, второй пока нет. Лишь изредка появляется на поле взятый напрокат у «Реала» защитник Хесус Вальехо. Нападающий Патрик Кутроне довольствуется только выходами на замену, ведь бороться с Раулем Хименесом и Диого Жотой крайне тяжело. При этом «Вулвз» потратил на усиление состава 42 миллиона - были выкуплены Рауль Хименес у «Бенфики» и Леандр Дендонкер у «Андерлехта». Стабильность и сыгранность состава – очень важные помощники тренера в достижении цели. Нуну об этом помнит и не стремится к обновлениям ради новизны. Он выжимает максимум из того, что у него имеется. Проблемы остаются, например, очень не вовремя сломал ногу и надолго выбыл из строя сильнейший защитник Вилли Боли. Завершена борьба за Кубок лиги, но второй сезон в Премьер-лиге пока складывается успешно для «волков» и обещает стать лучше предыдущего.
Назвать «Вулверхэмптон» базовой командой сборной Португалии было бы преувеличением, но на защиту чемпионского титула отправятся сразу несколько представителей «Уондерерз» - вратарь Руй Патрисиу, полузащитники Жоау Моутинью и Рубен Невеш, может быть, и Диого Жота. Вся четвёртка проводит отличный сезон. Хотят попасть в сборную Испании левый защитник Хонни Кастро и атакующий полузащитник Адама Траоре. Это будет архисложно, конкуренция в «красной фурии» сумасшедшая. Но мечтать не вредно, даже полезно для клуба. Траоре, возможно, самый быстрый футболист Премьер-лиги, но это уже не прошлогодний «всадник без головы». Эта репутация сложилась ещё в «Барселоне» и потом преследовала Адаму уже в Англии – в «Астон Вилле», «Мидлсбро» и потом уже «Вулверхэмптоне». Изменения к лучшему произошли в августе, когда афроиспанец не поехал в Ереван на матч Лиги Европы с «Пюником» (забыл паспорт). Нуну Эшпириту предупредил Адаму, что если он останется таким же несерьёзным, то команда обойдётся без него не только в Ереване. И что мы видим? Траоре взялся за свою уже не выкрашенную голову и за считанные недели превратился в полезного, командного игрока. Именно Траоре забил оба мяча в ворота «Манчестер Сити» на «Этихад». Ни Роберт Морено, ни вернувшийся к штурвалу Луис Энрике пока не вспоминали про воспитанника «Барсы», но после той памятной встречи тренер чемпионов Хосеп Гвардиола поинтересовался, а сколько может стоить этот быстроногий футболист. И это при наличии Рахима Стерлинга. Да и Лерой Сане вечно лечиться не будет. Хотя в случае продажи последнего, приход Траоре в «Манчестер Сити» не выглядит «фантастикой с третьей полки».
Раз уж речь зашла о предстоящем чемпионате Европы и тренерах национальной сборных, то стоит обратить внимание на один, недавно промелькнувший на просторах Интернета слушок. Фернанду Сантуш после Евро покинет сборную Португалии, а его место займёт… Ну вы догадались. Другое дело захочет ли сам Нуну Эшпириту Санту бросать успешный проект, которым вне всяких сомнений является «Вулверхэмптон». Даже ради одной из сильнейших команд континента.
Может и о горемыке емеришке напишете пару слов, про его геройства что в ПСЖ, что в Арсенале, было бы интересно почитать профессиональную статью на эту тему.
Может и о горемыке емеришке напишете пару слов, про его геройства что в ПСЖ, что в Арсенале, было бы интересно почитать профессиональную статью на эту тему.
Надеюсь в этом году выступят не хуже.
И спасибо Олегу.
Надеюсь в этом году выступят не хуже.
И спасибо Олегу.