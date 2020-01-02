Анчелотти: «„Ман Сити“ заслужил победу, они были лучше нас»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал поражение своей команды в матче против «Манчестер Сити» в 21-м туре АПЛ .

Честно говоря, «Манчестер Сити» провел действительно хороший матч, но мы остались в игре до конца. В конце концов «Сити» заслужил победу - они были лучше нас. Мы были слишком застенчивы в первом тайме, владели мячом, но не смогли найти решения.



Во втором тайме мы показали хороший настрой, теперь нам нужно с нетерпением ждать следующей игры. У нас сейчас сложный матч с «Ливерпулем», и мы должны сохранить свой дух. Нам нужно время, чтобы поработать и скорректировать аспекты игры, которые нам не удаются. После этой игры у нас есть время потренироваться, чтобы стать лучшей командой.