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Анчелотти: «„Ман Сити“ заслужил победу, они были лучше нас»

сегодня, 12:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в матче против «Манчестер Сити» в 21-м туре АПЛ.

Честно говоря, «Манчестер Сити» провел действительно хороший матч, но мы остались в игре до конца. В конце концов «Сити» заслужил победу - они были лучше нас. Мы были слишком застенчивы в первом тайме, владели мячом, но не смогли найти решения.

Во втором тайме мы показали хороший настрой, теперь нам нужно с нетерпением ждать следующей игры. У нас сейчас сложный матч с «Ливерпулем», и мы должны сохранить свой дух. Нам нужно время, чтобы поработать и скорректировать аспекты игры, которые нам не удаются. После этой игры у нас есть время потренироваться, чтобы стать лучшей командой.

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