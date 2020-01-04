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Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

сегодня, 19:54

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Испытываю огромное уважение к достижениям сэра Алекса, конечно, он самый успешный тренер, но это совсем другое дело. Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нем. От нашей одержимости прямолинейной игрой он перешел к тотальному футболу. А говорили, что это невозможно.

Отметим, что Гвардиола набрал больше всех очков среди тренеров 2010-х в АПЛ за 50+ матчей.

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Все комментарии
KLINSI
KLINSI
сегодня в 20:59
Гаррри, и ты брут?)))))
Байкал-38.
Байкал-38. ответил 95-shishani-95
сегодня в 20:43
Бред какой-то!!! Пепка только и смог тратить оооочень большие деньги тупых "шейхов" на защитников. Фергюсон очень многого добился в футболе. Да и на данный момент, Клопп изменил АПЛ. Сколько десяток лет Ливерпуль не выигрывал АПЛ до этого? А до этого времени, Пеллегрини был тем, кто добился перелома событий в АПЛ.
Сколько десяток лет Ливерпуль не выигрывал АПЛ до этого?
Да никогда ещё Ливер не выигрывал АПЛ!!! Но скорее всего в этом сезоне впервые станет чемпионом АПЛ!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:31
Пепу до САФа , как до Китая раком)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:31
Бред какой-то!!!
Пепка только и смог тратить оооочень большие деньги тупых "шейхов" на защитников.
Фергюсон очень многого добился в футболе.
Да и на данный момент, Клопп изменил АПЛ. Сколько десяток лет Ливерпуль не выигрывал АПЛ до этого?
А до этого времени, Пеллегрини был тем, кто добился перелома событий в АПЛ.
ZeuSS
ZeuSS
сегодня в 20:28
Футбол изменил Кройф
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:10
Гвардиола ещё не дорос до ФАСа
Сантус
Сантус
сегодня в 20:01
АПЛ изменили бабки.Именно благодаря им туда слетаются пчёлы....)
Drakulа
Drakulа
сегодня в 19:59
Лысый физрук втюхивая миллиарды не может дальше АПЛ взять трофеи...МС так и остается денежным мешком,а САФ выигрывал все награды во всех направлениях...
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