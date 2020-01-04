Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» и наставника «Манчестер Сити» .

Испытываю огромное уважение к достижениям сэра Алекса, конечно, он самый успешный тренер, но это совсем другое дело. Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нем. От нашей одержимости прямолинейной игрой он перешел к тотальному футболу. А говорили, что это невозможно.