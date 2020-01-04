Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Испытываю огромное уважение к достижениям сэра Алекса, конечно, он самый успешный тренер, но это совсем другое дело. Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нем. От нашей одержимости прямолинейной игрой он перешел к тотальному футболу. А говорили, что это невозможно.
Отметим, что Гвардиола набрал больше всех очков среди тренеров 2010-х в АПЛ за 50+ матчей.
Да никогда ещё Ливер не выигрывал АПЛ!!! Но скорее всего в этом сезоне впервые станет чемпионом АПЛ!
Да никогда ещё Ливер не выигрывал АПЛ!!! Но скорее всего в этом сезоне впервые станет чемпионом АПЛ!
Пепка только и смог тратить оооочень большие деньги тупых "шейхов" на защитников.
Фергюсон очень многого добился в футболе.
Да и на данный момент, Клопп изменил АПЛ. Сколько десяток лет Ливерпуль не выигрывал АПЛ до этого?
А до этого времени, Пеллегрини был тем, кто добился перелома событий в АПЛ.
Пепка только и смог тратить оооочень большие деньги тупых "шейхов" на защитников.
Фергюсон очень многого добился в футболе.
Да и на данный момент, Клопп изменил АПЛ. Сколько десяток лет Ливерпуль не выигрывал АПЛ до этого?
А до этого времени, Пеллегрини был тем, кто добился перелома событий в АПЛ.