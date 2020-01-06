ГлавнаяНовости

Левандовски: «Ради Клоппа можно пройти сквозь огонь»

сегодня, 17:36

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, с которым работал в дортмундской «Боруссии»:

В Дортмунде я встретил человека, который развил меня как личность. Юрген Клопп многому научил меня и открыл для меня мир футбола.

У Клоппа есть харизма. Он умеет правильно совмещать смех и критику, общаясь с футболистами. Ради такого тренера можно пройти сквозь огонь.

Ранее Левандовски похвалил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Минамино: «Счастлив, что стал частью „Ливерпуля“»
Сегодня, 18:23 Комментарии2
Сульшер: «Футболистам важно иметь положительный имидж»
Сегодня, 17:44 Комментарии0
Тотти: «Больше нет футболистов, которые будут играть 25 лет за „Рому“»
Сегодня, 17:24 Комментарии4
Лаллана: «молодые игроки „Ливерпуля“ прекрасно проявили себя»
Сегодня, 16:43 Комментарии2
Нойер: «Мне приятно работать с Фликом»
Сегодня, 15:43 Комментарии0
Нойер: «Переход Нюбеля не влияет на возможное продление моего контракта»
Сегодня, 15:34 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 18:50
Лёва шарит
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:24
Это точно.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 18:19
Клопп бы ответил: "Левандовски просто фантастичен! Это невероятно!"
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:07
В Ливерпуль захотел?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:56
Что-то всех хвалит, так не бывает.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 17:43
а можно и в стан главного соперника пройти
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100