Левандовски: «Ради Клоппа можно пройти сквозь огонь»

Форвард «Баварии» рассказал о главном тренере «Ливерпуля» , с которым работал в дортмундской «Боруссии»:

В Дортмунде я встретил человека, который развил меня как личность. Юрген Клопп многому научил меня и открыл для меня мир футбола.

У Клоппа есть харизма. Он умеет правильно совмещать смех и критику, общаясь с футболистами. Ради такого тренера можно пройти сквозь огонь.