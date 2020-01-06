Левандовски: «Ради Клоппа можно пройти сквозь огонь»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, с которым работал в дортмундской «Боруссии»:
В Дортмунде я встретил человека, который развил меня как личность. Юрген Клопп многому научил меня и открыл для меня мир футбола.
У Клоппа есть харизма. Он умеет правильно совмещать смех и критику, общаясь с футболистами. Ради такого тренера можно пройти сквозь огонь.
Ранее Левандовски похвалил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.