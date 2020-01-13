«Барселона» объявит об увольнении Вальверде уже сегодня

«Спартак» в сказке: чем дальше — тем страшнее ​Сегодня «Спартак» вышел из отпуска, а вокруг команды уже масса негатива.

Кто самый дорогой футболист планеты? И как это посчитать? CIES Football Observatory знает его имя и называет стоимость — 265 миллионов