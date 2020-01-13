«Барселона» объявит об увольнении Вальверде уже сегодня

«Барселона» планирует объявить об увольнении наставника команды Эрнесто Вальверде.
Планируется, что пресс-служба клуба выступит с таким заявлением уже через пару часов. Новым наставником команды может стать экс-рулевой «Бетиса» Кике Сетьен.
«Барселона» планирует объявить об увольнении наставника команды Эрнесто Вальверде.
Планируется, что пресс-служба клуба выступит с таким заявлением уже через пару часов. Новым наставником команды может стать экс-рулевой «Бетиса» Кике Сетьен.
Теперь то уж ниче не светит весной )))
Теперь то уж ниче не светит весной )))
Зачем вообще все эти формальности..??
Лео в тренеры..
Зачем вообще все эти формальности..??
Лео в тренеры..
Семья сперва искала нового папу в других семьях, а теперь просто выпиннула на улицу. Круто. даже Хави с Иньестой решили не связываться с этой мерзостью.
Семья сперва искала нового папу в других семьях, а теперь просто выпиннула на улицу. Круто. даже Хави с Иньестой решили не связываться с этой мерзостью.