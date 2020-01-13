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«Барселона» объявит об увольнении Вальверде уже сегодня

сегодня, 22:00

«Барселона» планирует объявить об увольнении наставника команды Эрнесто Вальверде

Планируется, что пресс-служба клуба выступит с таким заявлением уже через пару часов. Новым наставником команды может стать экс-рулевой «Бетиса» Кике Сетьен.

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Все комментарии
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 22:43
По ходу наговорили друг другу всякого, иначе вообще не понятно к чему такое скорое увольнение
Брулин
Брулин
сегодня в 22:43
Ахеренный тренер. Браво! Я полюбил Бетис именно при нем)
Ренейм Ренеймович
Ренейм Ренеймович
сегодня в 22:42
Ахххах. Еще бы тренера Осасуны или Леганеса взяли.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:38
Подлость. Бартомеу во главе с мелким, дали бы ему срок до окончании сезона))
Теперь то уж ниче не светит весной )))
Стеллс
Стеллс ответил Agamaga
сегодня в 22:32
Получше будет, чем этот из Бильбао?? Наврядли. Хорошие тренеры Бетисы не тренируют.
Он в одном сезоне с Бетисом обыграл Барсу и оба Мадрида ,потом попросил усиление,ему отказали,он ушёл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил foxcon
сегодня в 22:29
А Месси главней Пуйоля??
Зачем вообще все эти формальности..??
Лео в тренеры..
foxcon
foxcon
сегодня в 22:24
Где Пуйоль?!Пуйоля главным!!!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 22:19
Получше будет, чем этот из Бильбао?? Наврядли. Хорошие тренеры Бетисы не тренируют.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:16
Тренерская доля.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:15
а что тянуть . Валя сам не уходит так его уйдут.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 22:12
Ругаю Реал за их неадекватно избалованных болельщиков. За их подлости в отношении футболистов. Но сейчас... Барса такой ерундой занимается - так подленько и низко, что мерзость просто. Причем эти люди заявляют про "семью".

Семья сперва искала нового папу в других семьях, а теперь просто выпиннула на улицу. Круто. даже Хави с Иньестой решили не связываться с этой мерзостью.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 22:08
Сетьен Круто и атакующий футбол ставил В Лас Пальмасе и Бетисе, с игроками уровнем на порядок выше как у Барселоны может бомбу создать
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