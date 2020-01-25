Фанаты «Ман Юнайтед» планируют массовую акцию против владельцев клуба

сегодня, 10:20

Фанаты «Манчестер Юнайтед» собираются провести массовую акцию протеста против владельцев клуба.

Недовольные руководством болельщики призывают всех поклонников «красных дьяволов» покинуть «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча 25-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» 1 февраля.

Организаторы протеста выбрали 58-ю минуту не случайно: в феврале 1958 года в авиакатастрофе в Мюнхене погибли члены легендарной команды «Манчестер Юнайтед».