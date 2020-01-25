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Фанаты «Ман Юнайтед» планируют массовую акцию против владельцев клуба

сегодня, 10:20

Фанаты «Манчестер Юнайтед» собираются провести массовую акцию протеста против владельцев клуба.

Недовольные руководством болельщики призывают всех поклонников «красных дьяволов» покинуть «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча 25-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» 1 февраля.

Организаторы протеста выбрали 58-ю минуту не случайно: в феврале 1958 года в авиакатастрофе в Мюнхене погибли члены легендарной команды «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Бернли» в матче 24-го тура АПЛ.

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Все комментарии
benderivan
benderivan
сегодня в 11:09
Ну такое, а чем думали, когда Жозе выгоняли, ослы?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:06
У нас тоже всякие с красным оттенком акции проводят, но это не помогает им с 10 места выбраться.В МЮ агалогично.Могут только воздух сотрясать.Гонору много-толку мало
Pervomaez
Pervomaez ответил Caniggia
сегодня в 11:05
Пока не выкинут вудворда и его шайку удачи не видать
galem72
galem72
сегодня в 10:55
Какой смысл выражать протест владельцам? Они что, деньги зажимают или трансферы не дают провести? Клуб реально купается в прибыли даже при столь убогих выступлениях. Виноват управленец и вся его братия. Нужно проводить акции именно против Выдры и всех его соратников. Только они ответственны за то, что у Юнайтед до сих нет спортивного менеджера, который должен заниматься покупками и футбольным товаром профессионально. Нужно требовать с управленца разворота политики клуба на спорт, на футбол, на достижения и титулы.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:48
Лучше бы с тренерским штабом разобрались.
Mangur
Mangur
сегодня в 10:45
Без комментариев
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:44
Так это разве против владельцев?Думал в память.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:43
Побузят и разойдутся.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:31
Не думаю, что это что-то изменит
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 10:28
Жгите пиджаки и вам тогда пришлют нового тренера из германии, провереный способ мясным комбинатом им арнольдыча
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил Генадий Павлович
сегодня в 10:28
И мы присоеденимся - вырубим ТВ на 58-ой минуте!
Почему на 58-й?)))
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 10:26
И мы присоеденимся - вырубим ТВ на 58-ой минуте!
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 10:21
Давно пора.
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