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Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом» и перейти в европейский клуб

сегодня, 10:46

Источник сообщает, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Александра Кокорина является переход в европейский клуб.

Напомним, что недавно 28-летний футболист отказался переходить на правах аренды в «Сочи», после чего петербургский клуб перевел форварда во вторую команду.

Александр и его представители понимают, что из-за произошедшего скандала будет очень непросто перейти в другой клуб РПЛ, так как игрок показал характер, что не слишком ценится в реалиях российского футбола. Поэтому Кокорин хочет перебраться в Европу. В настоящее время футболист пытается договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта.

«Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев. Пусть лучше „Зенит“ что-то скажет. Я и так уже много всего говорю», — прокомментировал ситуацию отчим Кокорина Кирилл Логинов.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответил sir_Alex
сегодня в 11:34
Два чудака – Саня и его отчим.
чудаки на букву "М" в Зените
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:34
С таким подходом будет без футбола ещё до лета, итого набежит почти два года простоя, кому он с такой историей нужен в Европе.
drug01
drug01
сегодня в 11:34
Давай в Спартак!....... Там всех берут
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:30
Два чудака – Саня и его отчим.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:22
Коля Ретивый
Коля Ретивый
сегодня в 11:16
Московские чинуши не дадут Кокорину играть в России.
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 11:14
В Динамо Минск?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:14
Как будто в Европе его ждут.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 11:10
вот это поворот
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 11:10
Удачи Кокорину!
Шамаич
Шамаич
сегодня в 11:09
По конспектам чипсоеда в Казахстан
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:08
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 11:08
    Паханом себя возомнил?...)))
    евгений сылка
    евгений сылка
    сегодня в 11:06
    Пусть едет,не сажать же Азмуна или Дриуси на скамейку,пусть доказывает игрой
    Palex
    Palex ответил Vancho-Rotor
    сегодня в 11:04
    Это будет,абсолютно правильное решение. Не 66 делать в этом клубе с таким подонистым руководством.
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 11:03
    И это правильное решение.
    Только перейти можно будет летом.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:02
    Эстония тоже Европа.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 11:01
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor
    сегодня в 10:53
    Отчим умнее Кокорина
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 10:50
    Прально.
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