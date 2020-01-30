Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом» и перейти в европейский клуб

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Источник сообщает, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для нападающего «Зенита» является переход в европейский клуб.

Напомним, что недавно 28-летний футболист отказался переходить на правах аренды в «Сочи», после чего петербургский клуб перевел форварда во вторую команду.

Александр и его представители понимают, что из-за произошедшего скандала будет очень непросто перейти в другой клуб РПЛ , так как игрок показал характер, что не слишком ценится в реалиях российского футбола. Поэтому Кокорин хочет перебраться в Европу. В настоящее время футболист пытается договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта.

«Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев. Пусть лучше „Зенит“ что-то скажет. Я и так уже много всего говорю», — прокомментировал ситуацию отчим Кокорина Кирилл Логинов.