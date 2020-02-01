Анчелотти: «„Уотфорд“ сейчас очень опасен»

Главный тренер «Эвертона» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Уотфорда» в 25-м туре АПЛ .

«Уотфорд» сейчас очень опасен. Найджел Пирсон нашел рычаги, с помощью которых ему удалось встряхнуть команду, и не зря общественность отмечает его успехи. Эта команда намерена как можно скорее вылезти со дна таблицы.

Мы готовы к трудному матчу, готовы усердно работать все 90 минут, а если ты сконцентрирован и собран на протяжении всей игры и есть капля везения, то успех почти у тебя в кармане.