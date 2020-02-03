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Тошич готов вернуться в Россию в качестве тренера

сегодня, 14:47

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич заявил, что готов в будущем вернуться в России в качестве тренера. В данный момент 32-летний хавбек выступает за белградский «Партизан».

Конечно, скучаю по всем в ЦСКА. Для меня этот клуб — как семья, я чувствовал себя там как дома. Смотрю на ЦСКА как на свой клуб и, надеюсь, когда закончу карьеру, буду связан с ЦСКА какими-то другими делами. Для меня это как «Партизан» — родной клуб.

Братья Березуцкие уже вернулись в ЦСКА? У меня тоже есть планы стать тренером. Может быть, поработаю в ЦСКА.

Помогу ли Игнашевичу, если он выйдет в Премьер-Лигу с «Торпедо»? Игнашевич — очень хороший человек, вижу, что он хочет стать большим тренером и все идет по плану. Он всегда настроен только на победу — в России такое очень редко встречается. Я с самого начала, когда он определился с работой, знал, что у него получится. И если придет такой момент, я, наверное, серьезно подумаю.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:05
25процентный клоун
Армейцы пинка ему дали под зад

С чего бы? К сожалению у Гынера нет народных денег как у Фэдуна. Так бы все экс игроки ЦСКА уходили как спамовцы.. Например Мавсисян, заработал и в США на отдых, МакГиди, заработал и чилить в АПЛ а помнишь про Бариоса, кстати из-за которого вся история с Дзюбой произошла? Сезончик просидел на наши деньги и вся жизнь по 10 колено обеспечено)
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:02
Байкал извиняйся
Сантус
Сантус
сегодня в 15:35
...родной Партизан...логично было бы там желать остаться...но....это всё берёзки..)Они сводят с ума всех иностранцев))
Суеверный
Суеверный
сегодня в 15:35
Зоран, мы будем только рады. Но гол за "Партизан" доказывает что Вы еще можете играть.
Illuha
Illuha
сегодня в 15:29
В ЦСКА своих некуда девать, придумывают им должности бесполезные на деньги народно-бюджетные.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:16
Гинер ему ответит:"Нету мол местов,"
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:05
Будем ждать возвращения в новом качестве.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:00
Армейцы пинка ему дали под зад
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:56
Удачи Зорану и на поле , и вне его !!!
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 14:55
Его в дверь, а он в окно) Ну прям как какарин с зенитом))))
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