Тошич готов вернуться в Россию в качестве тренера

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич заявил, что готов в будущем вернуться в России в качестве тренера. В данный момент 32-летний хавбек выступает за белградский «Партизан».
Конечно, скучаю по всем в ЦСКА. Для меня этот клуб — как семья, я чувствовал себя там как дома. Смотрю на ЦСКА как на свой клуб и, надеюсь, когда закончу карьеру, буду связан с ЦСКА какими-то другими делами. Для меня это как «Партизан» — родной клуб.
Братья Березуцкие уже вернулись в ЦСКА? У меня тоже есть планы стать тренером. Может быть, поработаю в ЦСКА.
Помогу ли Игнашевичу, если он выйдет в Премьер-Лигу с «Торпедо»? Игнашевич — очень хороший человек, вижу, что он хочет стать большим тренером и все идет по плану. Он всегда настроен только на победу — в России такое очень редко встречается. Я с самого начала, когда он определился с работой, знал, что у него получится. И если придет такой момент, я, наверное, серьезно подумаю.
Армейцы пинка ему дали под зад
С чего бы? К сожалению у Гынера нет народных денег как у Фэдуна. Так бы все экс игроки ЦСКА уходили как спамовцы.. Например Мавсисян, заработал и в США на отдых, МакГиди, заработал и чилить в АПЛ а помнишь про Бариоса, кстати из-за которого вся история с Дзюбой произошла? Сезончик просидел на наши деньги и вся жизнь по 10 колено обеспечено)
Армейцы пинка ему дали под зад
С чего бы? К сожалению у Гынера нет народных денег как у Фэдуна. Так бы все экс игроки ЦСКА уходили как спамовцы.. Например Мавсисян, заработал и в США на отдых, МакГиди, заработал и чилить в АПЛ а помнишь про Бариоса, кстати из-за которого вся история с Дзюбой произошла? Сезончик просидел на наши деньги и вся жизнь по 10 колено обеспечено)