Тошич готов вернуться в Россию в качестве тренера

Бывший футболист ЦСКА заявил, что готов в будущем вернуться в России в качестве тренера. В данный момент 32-летний хавбек выступает за белградский «Партизан».

Конечно, скучаю по всем в ЦСКА . Для меня этот клуб — как семья, я чувствовал себя там как дома. Смотрю на ЦСКА как на свой клуб и, надеюсь, когда закончу карьеру, буду связан с ЦСКА какими-то другими делами. Для меня это как «Партизан» — родной клуб.

Братья Березуцкие уже вернулись в ЦСКА ? У меня тоже есть планы стать тренером. Может быть, поработаю в ЦСКА .

Помогу ли Игнашевичу, если он выйдет в Премьер-Лигу с «Торпедо»? Игнашевич — очень хороший человек, вижу, что он хочет стать большим тренером и все идет по плану. Он всегда настроен только на победу — в России такое очень редко встречается. Я с самого начала, когда он определился с работой, знал, что у него получится. И если придет такой момент, я, наверное, серьезно подумаю.