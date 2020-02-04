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Месси осудил Абидаля за его слова о непрофессионализме игроков «Барселоны»

вчера, 23:17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подверг критике поступок спортивного директора каталонского клуба Эрика Абидаля, который заявил, что некоторые футболисты команды были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, поэтому играли в матчах не в полную силу.

Если вы заявляете подобное об игроках, то должны называть конкретные имена. Иначе вы запачкаете всех и укрепите то, что не соответствует действительности.

Люди, ответственные за подобные решения, должны взять на себя ответственность. Каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях.

Игроки отвечают за то, что происходит на поле. Когда что-то идет не так, мы первые, кто признает это.

Также недавно стало известно, что Месси конфликтовал с одноклубником Жераром Пике

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответил Michele_Alboreto
вчера в 23:58
На спортдиректора пошёл? За такое клуб должен оштрафовать на ползарплаты минимум.
спортдиректора
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:56
Спортивный директор Эрик Абидаль по сути бросил камень в свой огород!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 23:53
Правда глаза колет? На воре и шапка горит?
Roman73
Roman73
вчера в 23:52
Поясните кто-нибудь.
Почему Месси называют ложкоедом.
Он что проглотил ложку ?
Как рядом с его именем появилась ложка ?
Я что-то прохлопал ?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:50
Абидаля надо уволить,потому что разгневал Месси,это невыносимо.
Roman73
Roman73
вчера в 23:46
Судя по реакции, на воре шапка горит.
Вот Месси сам признался, что в начале сезона он был не в форме?
А сейчас после Нового Года игра у него опять не идёт ?
Бускетс не в форме,
Альба не в форме,
Дембеле не в форме,
Ракитич, Умтити только обретают форму,
Пике не в лучшей форме.
Это много даже для Барселоны.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
вчера в 23:44
На спортдиректора пошёл? За такое клуб должен оштрафовать на ползарплаты минимум.
h8you
h8you
вчера в 23:38
гном разозлился)))
lesnichok
lesnichok
вчера в 23:37
Походу ему пересадили не печень, а мозг....
caz202
caz202
вчера в 23:33
Как не было МНЕ конкурентов в конкурсах, так и нет)))
rоnаldо743
rоnаldо743 ответил eleven LC
вчера в 23:32
Скандалы и раздоры в Барселоне это конечно плохо но лишь для Барселоны и её болельщиков Ждём провального сезона!
Когда ты уже о ВАРдриде думать начнёшь ?! Всё ждёшь подачек от Барсы. Зидун без судей совсем не впечатляет ?
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:29
Скандалы и раздоры в Барселоне это конечно плохо но лишь для Барселоны и её болельщиков
Ждём провального сезона!
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:26
Видимо, скоро Меська продаст Пике и уволит Абидаля.
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 23:24
Все знают кто на самом деле спортивный директор, а Абидаль это так для вида.
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 23:22
.. сказал Месси с ложкой во рту.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:22
ВСё верно сказал
Graceful 713
Graceful 713
вчера в 23:20
"когда что-то идёт не так, мы первые сливаем тренера"- это звучит более правдоподобно
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