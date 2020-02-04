Месси осудил Абидаля за его слова о непрофессионализме игроков «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подверг критике поступок спортивного директора каталонского клуба Эрика Абидаля, который заявил, что некоторые футболисты команды были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, поэтому играли в матчах не в полную силу.
Если вы заявляете подобное об игроках, то должны называть конкретные имена. Иначе вы запачкаете всех и укрепите то, что не соответствует действительности.
Люди, ответственные за подобные решения, должны взять на себя ответственность. Каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях.
Игроки отвечают за то, что происходит на поле. Когда что-то идет не так, мы первые, кто признает это.
Также недавно стало известно, что Месси конфликтовал с одноклубником Жераром Пике.
Почему Месси называют ложкоедом.
Он что проглотил ложку ?
Как рядом с его именем появилась ложка ?
Я что-то прохлопал ?
Почему Месси называют ложкоедом.
Он что проглотил ложку ?
Как рядом с его именем появилась ложка ?
Я что-то прохлопал ?
Вот Месси сам признался, что в начале сезона он был не в форме?
А сейчас после Нового Года игра у него опять не идёт ?
Бускетс не в форме,
Альба не в форме,
Дембеле не в форме,
Ракитич, Умтити только обретают форму,
Пике не в лучшей форме.
Это много даже для Барселоны.
Вот Месси сам признался, что в начале сезона он был не в форме?
А сейчас после Нового Года игра у него опять не идёт ?
Бускетс не в форме,
Альба не в форме,
Дембеле не в форме,
Ракитич, Умтити только обретают форму,
Пике не в лучшей форме.
Это много даже для Барселоны.
Ждём провального сезона!
Ждём провального сезона!