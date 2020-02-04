Месси осудил Абидаля за его слова о непрофессионализме игроков «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» подверг критике поступок спортивного директора каталонского клуба , который заявил, что некоторые футболисты команды были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, поэтому играли в матчах не в полную силу.

Если вы заявляете подобное об игроках, то должны называть конкретные имена. Иначе вы запачкаете всех и укрепите то, что не соответствует действительности.

Люди, ответственные за подобные решения, должны взять на себя ответственность. Каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях.

Игроки отвечают за то, что происходит на поле. Когда что-то идет не так, мы первые, кто признает это.