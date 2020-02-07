Денис Черышев: «Желаю Смолову удачи, будет много работать – всё получится»

Полузащитник «Валенсии» высказался о переходе форварда из «Локомотива» в «Сельту».

Федя давно хотел играть в Европе, и «Сельта» – шанс себя проявить и потом успешно выступить на Евро. Желаю Феде удачи, будет много работать – и всё получится. Знал, что играем с «Сельтой», а ему будет много звонков и писем. Решил напрямую поговорить на матче. Сказал ему, что здесь сильный чемпионат. Думаю, Федор правильно поступил, у него есть силы прогрессировать.