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Денис Черышев: «Желаю Смолову удачи, будет много работать – всё получится»

сегодня, 18:16

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался о переходе форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

Федя давно хотел играть в Европе, и «Сельта» – шанс себя проявить и потом успешно выступить на Евро. Желаю Феде удачи, будет много работать – и всё получится. Знал, что играем с «Сельтой», а ему будет много звонков и писем. Решил напрямую поговорить на матче. Сказал ему, что здесь сильный чемпионат. Думаю, Федор правильно поступил, у него есть силы прогрессировать.    

Напомним, Смолов дебютировал за «Сельту» в матче с «Валенсией» в 22-м туре Примеры. «Летучие мыши» обыграли команду из Виго с минимальным счетом.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 18:42
А вдруг Федя блеснёт.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:42
был Федя Лопыревым,стал Ельциным
...„Сколько вы подняли эмоций у россиян! Это миллион! И подняли на много, я скажу, градусов.“
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:39
Всё будет хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:34
.......будет много работать – всё получится».
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Что получится??? Заимеет персональную койку в лазарете, как некоторые???
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:19
Все верно
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