Смолов назвал причину, по которой российские футболисты не играют в Европе

Новичок «Сельты», нападающий выразил мнение о том, почему российские футболисты не играют за границей.

Какой-то одной общей причины нет, тут имеет значение множество факторов. Каждая ситуация индивидуальна. Думаю, в первую очередь игрокам нужно знать английский язык. Незнание языка отражается на адаптации русских футболистов за рубежом. Появляется большой страх отказаться от комфортной ситуации в России.

Говорю только за себя и считаю, что это большой вызов и хороший опыт. Спасибо «Сельте» за предоставленную возможность. Будучи ключевым игроком в своей команде, ты получаешь аналогичные предложения от заграничных команд и от клубов из России. Ты пребываешь в своей зоне комфорта, и тебе трудно принять решение о переезде за границу.