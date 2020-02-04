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Смолов назвал причину, по которой российские футболисты не играют в Европе

сегодня, 20:47

Новичок «Сельты», нападающий Фёдор Смолов выразил мнение о том, почему российские футболисты не играют за границей.

Какой-то одной общей причины нет, тут имеет значение множество факторов. Каждая ситуация индивидуальна. Думаю, в первую очередь игрокам нужно знать английский язык. Незнание языка отражается на адаптации русских футболистов за рубежом. Появляется большой страх отказаться от комфортной ситуации в России. 

Говорю только за себя и считаю, что это большой вызов и хороший опыт. Спасибо «Сельте» за предоставленную возможность. Будучи ключевым игроком в своей команде, ты получаешь аналогичные предложения от заграничных команд и от клубов из России. Ты пребываешь в своей зоне комфорта, и тебе трудно принять решение о переезде за границу.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 21:01
Скромно о зряплатах умолчал Федя...)))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 20:58
А я думал дело исключительно в бабках, которые вы незаслуженно получаете в РПЛ только из за паспорта
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:57
Типа, он знаток иностранных языков?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:57
Смолов:потому, что не все такие умные, как я.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:55
Всё дело в комфорте. Итак знаем, что главная причина в том, что и в ЧР не дует.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:54
В нынешнее время выучить английский язык вообще не проблема, тем более когда есть на это деньги. А время всегда можно для этого найти. Сейчас многие Российские футболисты разговаривают по английски
particular
particular
сегодня в 20:53
Два абзаца по существу, без пафоса и соплей... Вперёд, Федя!!!
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