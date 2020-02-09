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Коченков: «Сёмин может легко напихать»

сегодня, 10:26

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал о тренировках под управлением главного тренера Юрия Сёмина.

В плане режима все достаточно демократично. Его строгость проявляется в тренировочном процессе. Характер у него такой — он часто встряхивает игроков эмоционально, тем самым мотивирует. Легко может напихать. Возможно, замечали, как он ведет себя на бровке — слюни летят.

Когда Сёмин вернулся в «Локомотив», я был в аренде в «Томи». Конечно, воспринял эту новость положительно. В работе он держит дистанцию с игроками, но вне поля может подколоть. И его можно подколоть, без проблем. С юмором все хорошо. Принципиального различия между ним в «Мордовии» и в «Локомотиве» нет. Разве что там он говорил, что мы не умеем играть в футбол, поэтому нужно проявлять другие качества. В «Локо» же он, наоборот, говорит: «Вы в футбол играть умеете».

Ранее Коченков рассказал о своей реакции на замену перед серией пенальти против «Спартака» в матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.

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severnyj84
severnyj84
сегодня в 10:48
А особенно когда с бодуна.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:28
Коченков: «Сёмин может легко набухать»
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