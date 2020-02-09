Коченков: «Сёмин может легко напихать»

Вратарь «Локомотива» рассказал о тренировках под управлением главного тренера .

В плане режима все достаточно демократично. Его строгость проявляется в тренировочном процессе. Характер у него такой — он часто встряхивает игроков эмоционально, тем самым мотивирует. Легко может напихать. Возможно, замечали, как он ведет себя на бровке — слюни летят.

Когда Сёмин вернулся в «Локомотив», я был в аренде в «Томи». Конечно, воспринял эту новость положительно. В работе он держит дистанцию с игроками, но вне поля может подколоть. И его можно подколоть, без проблем. С юмором все хорошо. Принципиального различия между ним в «Мордовии» и в «Локомотиве» нет. Разве что там он говорил, что мы не умеем играть в футбол, поэтому нужно проявлять другие качества. В «Локо» же он, наоборот, говорит: «Вы в футбол играть умеете».