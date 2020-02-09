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Шюррле: «Не хочу растить свою дочь через FaceTime»

сегодня, 12:05

Форвард «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени со своей семьей.

Я сейчас много путешествую, это правда. Но я стараюсь приезжать в Берлин хотя бы на один или два дня в неделю. Я не хочу растить свою дочь через FaceTime! В настоящее время мы планируем, что моя жена приедет в Москву и задержится там на некоторое время.

Что касается повседневной жизни, обычно я встаю очень рано, до того, как проснутся две мои дамы, и занимаюсь своими делами. Когда просыпается Кайя, я забочусь о ней. Так что у Анны есть немного времени для себя.

Напомним, что в данный момент Шюррле восстанавливается после травмы.  

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Все комментарии
ШУРТАН
ШУРТАН
сегодня в 12:25
Молодец. Спартак за семейные ценности, всё остальное нетрадиционно.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 12:20
Перелёты с Москвы в Берлин несколько раз в неделю???? От этого парня не стоит ждать хорошей игры, эти поездки забирают много сил, плюс ещё и с клубом летать нужно на матчи - а когда тренируется этот игрок????
Zivs
Zivs
сегодня в 12:16
Отлично! Это про настоящие семейные ценности.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:16
В Герту намылился?) Ну и правильно. Всё же клуб сильнее и статуснее, а после вчерашнего матча в кубке позора, так небось ещё травмируешься где, что бы не надевать это половую тряпку - форму спама.
Подзаработаешь народных у федуна и в Берлин - жизнь удалась. Не зря жена казашка, подсказала парню как быть) хотя он и сам, думаю, догадывался)
Gurben
Gurben
сегодня в 12:14
Сбитый летчик от свиней надолго решил обосноваться в тарасовке, игра не утомляет, а бабло бешеное капает.
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