Шюррле: «Не хочу растить свою дочь через FaceTime»

Форвард «Спартака» признался, что хотел бы проводить больше времени со своей семьей.

Я сейчас много путешествую, это правда. Но я стараюсь приезжать в Берлин хотя бы на один или два дня в неделю. Я не хочу растить свою дочь через FaceTime! В настоящее время мы планируем, что моя жена приедет в Москву и задержится там на некоторое время.

Что касается повседневной жизни, обычно я встаю очень рано, до того, как проснутся две мои дамы, и занимаюсь своими делами. Когда просыпается Кайя, я забочусь о ней. Так что у Анны есть немного времени для себя.