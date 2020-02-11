Мюллер: «Возможно, позвоним Роббену и попросим его сыграть с „Шальке“»

Нападающий «Баварии» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка Германии, где мюнхенцам предстоит встретиться с «Шальке».

Конечно, «Шальке» – это команда, которая в этом году доказала, что она может быть конкурентоспособна. Они знают, каково это – играть в Кубке. Думая о матче в гостях у «Шальке», я сразу вспоминаю Арьена Роббена и его «сумасшедшее соло», после которого счёт стал 1:0 в нашу пользу. Арьен больше не играет за нас, но, возможно, мы позвоним ему и попросим ненадолго вернуться.