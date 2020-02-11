Каннаваро – о «Юве»: «Нужно быть терпеливыми и улучшать состояние команды»

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вчера, 15:54

Бывший игрок «Ювентуса» , ныне тренирующий китайский «Гуанчжоу Эвергранд», в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что «старой синьоре» нужно, чтобы лучшие игроки команды были в хорошей форме весной.

Им нужно, чтобы их сильнейшие игроки находились в наилучшей форме в апреле и мае. Клуб много вложил, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и сейчас нужно быть терпеливыми и улучшать состояние команды в целом.

Напомним, что недавно Каннаваро привел «Гуанчжоу Эвергранд» к чемпионству в китайской Суперлиге.