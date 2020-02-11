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Каннаваро – о «Юве»: «Нужно быть терпеливыми и улучшать состояние команды»

вчера, 15:54

Бывший игрок «Ювентуса» Фабио Каннаваро, ныне тренирующий китайский «Гуанчжоу Эвергранд», в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что «старой синьоре» нужно, чтобы лучшие игроки команды были в хорошей форме весной.

Им нужно, чтобы их сильнейшие игроки находились в наилучшей форме в апреле и мае. Клуб много вложил, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и сейчас нужно быть терпеливыми и улучшать состояние команды в целом.

Напомним, что недавно Каннаваро привел «Гуанчжоу Эвергранд» к чемпионству в китайской Суперлиге.

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Все комментарии
League1
League1
вчера в 18:14
Форма игроков конечно важное дело, но это не поможет, если главный тренер у Ювентуса Сара Барабу, у которого корова му.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:58
удачного сезона замечательной команде!
Алексей Миллер
Алексей Миллер
вчера в 17:05
Ювентусу надо купить больше судей, нынешние ручные судьи Аньелли плохо справляются
Антиспамм
Антиспамм
вчера в 16:20
Дело говорит.
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