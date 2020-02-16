Жирков планирует открыть музей ВОВ

Футболист «Зенита» и сборной России признался, что планирует открыть музей ВОВ.

Я перечитывал книжку «Крайний случай» раз тридцать минимум. Отец всерьез ругался, когда видел, что я снова ее притащил. Но я брал и другие произведения. Всю литературу о ВОВ из нашей библиотеки точно прочитал.

А коллекционировать предметы войны начал позже. Первый экспонат — каска. Сначала места хватало дома, потом пришла идея открыть музей. У меня есть важные артефакты: документы, оружие, ЗИС… Мы нашли бункер в Калининграде — там создадим экспозицию. Люди должны знать историю ВОВ.