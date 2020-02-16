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Жирков планирует открыть музей ВОВ

сегодня, 13:57

Футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков признался, что планирует открыть музей ВОВ.

Я перечитывал книжку «Крайний случай» раз тридцать минимум. Отец всерьез ругался, когда видел, что я снова ее притащил. Но я брал и другие произведения. Всю литературу о ВОВ из нашей библиотеки точно прочитал.

А коллекционировать предметы войны начал позже. Первый экспонат — каска. Сначала места хватало дома, потом пришла идея открыть музей. У меня есть важные артефакты: документы, оружие, ЗИС… Мы нашли бункер в Калининграде — там создадим экспозицию. Люди должны знать историю ВОВ.

Ранее ходили разговоры, что Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове».  

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Parma1972
Parma1972
сегодня в 14:09
Идея хорошая,только супругу экскурсоводом не надо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:07
Очень актуально, что тут скажешь...

P.S. Был маленький, в Ленобласти около дачи были финские хутора, там была куча касок, патронов, гильз, патронташей и т.п., у меня был военный склад, о котором Жирков только мечтать мог. Правда, это с русско-финской войны, с линии обороны Маннергейма, но, по факту, это уже было начало Второй Мировой.
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