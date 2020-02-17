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Президент «Урала»: «Меркулов не хочет оставаться в клубе»

сегодня, 21:00

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что защитник команды Михаил Меркулов переведен в дубль.

У нас с Меркуловым контракт до конца мая. Впервые слышу об интересе «Рубина». По поводу него предметно на нас никто не выходил. Он тренируется с молодежной командой. Это наш футболист.

Почему он работает с дублем? А зачем нам готовить футболиста, который не хочет оставаться в команде. Для другой команды? Что касается игр за основной состав, никогда не говори никогда. У нас есть главный тренер, который будет решать. Но я бы его не ставил на матчи.

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ZjzoRe
ZjzoRe ответил ошалевший
сегодня в 22:57
и потом пусть иванов не удивляется,когда халява на подобие смолова к ним больше не поедет,а зачем ехать если они интересы футболиста ни во что не ставят
если игрок не продлевает контракт, чтобы бесплатно уйти в другой клуб, его интересы никто не будет уважать. Продлил бы контракт на условиях небольшой клаусулы, чтобы Урал его продал хотя бы за 500к евро - все-таки паспортист, да еще неплохой, Урал теряет бабло из-за отказа Меркулова продлить контракт. Так что и отношение соответствующее.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Сп62
сегодня в 22:55
Вот так. Раз не себе, значит и не другим.
ну так это нормальная практика, Меркулов мог бы продлить контракт, чтобы уходить не за бесплатно. Никто не будет уважать игрока, который некрасиво ведет себя по отношению к клубу.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 21:51
и потом пусть иванов не удивляется,когда халява на подобие смолова к ним больше не поедет,а зачем ехать если они интересы футболиста ни во что не ставят
Сп62
Сп62
сегодня в 21:23
Вот так. Раз не себе, значит и не другим.
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