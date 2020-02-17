Президент «Урала»: «Меркулов не хочет оставаться в клубе»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что защитник команды переведен в дубль.

У нас с Меркуловым контракт до конца мая. Впервые слышу об интересе «Рубина». По поводу него предметно на нас никто не выходил. Он тренируется с молодежной командой. Это наш футболист.

Почему он работает с дублем? А зачем нам готовить футболиста, который не хочет оставаться в команде. Для другой команды? Что касается игр за основной состав, никогда не говори никогда. У нас есть главный тренер, который будет решать. Но я бы его не ставил на матчи.