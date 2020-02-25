Стерлинг: «Проявление расизма в футболе становится нормой»

Нападающий «Манчестер Сити» порассуждал о проблеме расизма в английской Премьер-Лиге.

На сегодняшний день проявление расизма становится нормой. Намного чаще игроки стали сами уходить с поля. Грустная ситуация, но к ней относятся совсем несерьезно.

Везде ведутся одинаковые разговоры о расизме. Если бы вокруг разговаривали об оскорблении сексуальной ориентации, то думаю, к этому бы относились намного серьезнее, чем к разговорам о чьем-то цвете кожи.