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Стерлинг: «Проявление расизма в футболе становится нормой»

сегодня, 15:46

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг порассуждал о проблеме расизма в английской Премьер-Лиге.

На сегодняшний день проявление расизма становится нормой. Намного чаще игроки стали сами уходить с поля. Грустная ситуация, но к ней относятся совсем несерьезно.

Везде ведутся одинаковые разговоры о расизме. Если бы вокруг разговаривали об оскорблении сексуальной ориентации, то думаю, к этому бы относились намного серьезнее, чем к разговорам о чьем-то цвете кожи.

Ранее Стерлинг рассказал, что его дочка поет ему песни и кричалки про игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:56
Нытье негров по любому поводу и без повода становится нормой.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 16:16
Играет в стране высшей демократии и еще чем-то недоволен.
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