Вудворд: «МЮ продолжает прогрессировать в процессе перестройки команды»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд порассуждал о перспективах команды и подготовке к финишу сезона.

Мы готовимся к сильному финишу в Премьер-Лиге, Лиге Европы и Кубке Англии. Клуб продолжает добиваться прогресса в процессе перестройки команды. Много изменений произошло в составе, мы приобрели новых футболистов, а также добавили в состав игроков, которые прошли через нашу академию.

В этом и заключается залог нашего успеха в долгосрочной перспективе, к которому мы все стремимся. Мы реализуем наш план и видение футбола совместно с Оле-Гуннаром Сульшером.