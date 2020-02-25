Николас: «Заслуживает ли Пепе играть с „Олимпиаксом“? Думаю, нет»

Бывший нападающий «Арсенала» Чарли Николас поделился ожиданиями от ответного матча «канониров» в 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом». Первый матч завершился победой «Арсенала» со счетом 1:0.

Сомневаюсь, что после результата первого матча «Арсенал» добьется уверенной победы. Артета понимает, что команда часто пропускает, как в матче против «Эвертона». Конечно, Лено тащит «Арсенал», но в случае со вторым голом он ошибся.

Уиллок и Ляказетт должны выйти в стартовом составе. Обамеянга надо держать в тонусе для голов. Дадут ли еще один шанс Пепе? Скорее всего. Заслуживает ли он его? Думаю, нет. Я бы лучше посмотрел на Мартинелли.