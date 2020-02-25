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Николас: «Заслуживает ли Пепе играть с „Олимпиаксом“? Думаю, нет»

сегодня, 16:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос27.02.2020 в 23:00 Не начался

Бывший нападающий «Арсенала» Чарли Николас поделился ожиданиями от ответного матча «канониров» в 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом». Первый матч завершился победой «Арсенала» со счетом 1:0.

Сомневаюсь, что после результата первого матча «Арсенал» добьется уверенной победы. Артета понимает, что команда часто пропускает, как в матче против «Эвертона». Конечно, Лено тащит «Арсенал», но в случае со вторым голом он ошибся.

Уиллок и Ляказетт должны выйти в стартовом составе. Обамеянга надо держать в тонусе для голов. Дадут ли еще один шанс Пепе? Скорее всего. Заслуживает ли он его? Думаю, нет. Я бы лучше посмотрел на Мартинелли.

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Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 16:55
"Дадут ли еще один шанс Пепе? Скорее всего. Заслуживает ли он его? Думаю, нет."

Что этот чувак курит, у Пепе за последние 2 матча в АПЛ гол + 3 голевых передачи)))

Вдобавок, Мартинелли и будет играть, т.к. Пепе слишком важный игрок, чтобы гонять его перед матчем с МС))
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