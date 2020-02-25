Г. Невилл: «Есть чувство, что Салах хочет играть за „Реал“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports заявил, что форвард «Ливерпуля» хочет перейти в «Реал» или «Барселону».

Думаю, не так уж сложно понять, почему болельщики «Ливерпуля» не показывают большую любовь к Салаху, – всё дело в верности и чувстве родства. По моему мнению, есть чувство, что он хочет играть за «Реал», что он перешел бы в «Барселону» – что он примет предложение большого клуба.