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Г. Невилл: «Есть чувство, что Салах хочет играть за „Реал“»

сегодня, 18:46

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в эфире Sky Sports заявил, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет перейти в «Реал» или «Барселону».

Думаю, не так уж сложно понять, почему болельщики «Ливерпуля» не показывают большую любовь к Салаху, – всё дело в верности и чувстве родства. По моему мнению, есть чувство, что он хочет играть за «Реал», что он перешел бы в «Барселону» – что он примет предложение большого клуба.  

Отметим, что ранее Невилл высказался о нападающем «Арсенала» Пьере-Эмерике Обамеянге.

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 20:24
С уверенностью можно сказать, что игра в Ливерпуле это пик Салаха. Любое телодвижение приведет к похоронам карьеры.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:20
Интересно даже...Невилл говорит о том, чего не может знать наверняка, полагаясь на какое то своё чувство...
Hoyar
Hoyar
сегодня в 20:03
У него живые примеры перед глазами Азар, Коутиньо которые потерялись в этих клубах.)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:20
Раз в Ливере его не ценят надо забрать Салаха в Реал!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:14
Из Ливерпуля просто так не уходят.
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