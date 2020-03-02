Ф. Вальверде: «Горд, что подняли головы после неудачной серии»

Полузащитник «Реала» прокомментировал победу в Эль Класико над «Барселоной»:

Благодарю фанатов и партнеров по команде за поддержку на протяжении всей игры. У нас одна и та же цель.

Горд, что подняли головы после тяжелого поражения в Лиге чемпионов. Болельщики поддержали нас. У нас получилось не проигрывать борьбу за мяч. Для этого нам понадобился прессинг.

Эта победа многое меняет для «Реала». В этом клубе необходимо бороться за победу в каждом соревновании. Если это не получается, то наступает разочарование. Мы продемонстрировали всему миру, что многое умеем.