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Ф. Вальверде: «Горд, что подняли головы после неудачной серии»

02 марта 2020, 16:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу в Эль Класико над «Барселоной»:

Благодарю фанатов и партнеров по команде за поддержку на протяжении всей игры. У нас одна и та же цель.

Горд, что подняли головы после тяжелого поражения в Лиге чемпионов. Болельщики поддержали нас. У нас получилось не проигрывать борьбу за мяч. Для этого нам понадобился прессинг.

Эта победа многое меняет для «Реала». В этом клубе необходимо бороться за победу в каждом соревновании. Если это не получается, то наступает разочарование. Мы продемонстрировали всему миру, что многое умеем.

Ранее свое мнение о матче высказал защитник «сливочных» Серхио Рамос

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Все комментарии
itujan
itujan
03 марта в 01:40
Надолго ли?
Ruslan3132
Ruslan3132
02 марта в 17:48
Стоило Казу сыграть плохо и получили поражение от МС, только вернулся на свой уровень, как съел Барсу. Надеюсь в Манчестере сыграет также
cevin cigan
cevin cigan
02 марта в 17:01
Рад что Реал приобрёл такого бойца как Федя! Они с Казе и Рамосом как три цербера,уничтожат любого!
Шатаут
Шатаут
02 марта в 16:30
Чтобы удовлетворить болельщиков не головы надо поднимать....
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 16:19
Теперь можно помечтать и о победе над Сити
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