Мхитарян: «После конфликта с Моуриньо принял решение покинуть МЮ»

Полузащитник «Ромы» в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал про переход из МЮ в «Арсенал» в 2017 году:

Не знаю, что у Моуриньо было в голове. Я усердно работал каждый день, чтобы получить шанс.

Я решил, что мне больше нечего делать в Манчестере. Если я работаю, прессингую, защищаюсь, помогаю команде, забиваю и отдаю, но кто-то недоволен, то мне тут нечего делать. Я не хотел терять время, хотел идти дальше и играть в футбол.

Я знал, что Венгер интересовался мной, когда у меня случился конфликт с Моуриньо. Он хотел меня видеть в «Арсенале». Я очень обрадовался, так как в детстве мечтал играть за «Арсенал». Там ведь тогда играло много французов – Анри, Пирес, Бергамп, Пети, Виейра. Я просто с ума сходил. Потом когда они построили «Эмирейтс», у них были проблемы с деньгами, он начал брать молодых игроков. Я думал, боже мой, попасть в «Арсенал» с Венгером – это просто мечта, сказка.