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Мхитарян: «После конфликта с Моуриньо принял решение покинуть МЮ»

02 марта 2020, 16:13

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал про переход из МЮ в «Арсенал» в 2017 году:

Не знаю, что у Моуриньо было в голове. Я усердно работал каждый день, чтобы получить шанс.

Я решил, что мне больше нечего делать в Манчестере. Если я работаю, прессингую, защищаюсь, помогаю команде, забиваю и отдаю, но кто-то недоволен, то мне тут нечего делать. Я не хотел терять время, хотел идти дальше и играть в футбол.

Я знал, что Венгер интересовался мной, когда у меня случился конфликт с Моуриньо. Он хотел меня видеть в «Арсенале». Я очень обрадовался, так как в детстве мечтал играть за «Арсенал». Там ведь тогда играло много французов – Анри, Пирес, Бергамп, Пети, Виейра. Я просто с ума сходил. Потом когда они построили «Эмирейтс», у них были проблемы с деньгами, он начал брать молодых игроков. Я думал, боже мой, попасть в «Арсенал» с Венгером – это просто мечта, сказка. 

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ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 21:37
Правильно сделал
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
02 марта в 21:08
Новостники *реновые Бергамп никогда французом не был.и еще в интерьвью красава задавал вопрос,угрожают тебе АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ.Если да почему не раскрыл тему до конца?!Потому что посещал оккупированные территории Азербайджана.Пускай Мхитарян не свестит,ему дали 100% безопасности в Баку,УЕФА И ФИФА но очканул,а чегет до костей мозга люблю футбол.Вот Фигу перешел и первая игра против Барсы,но вылержал оскорблёния и тд.И еще очень много соревнований международных в Баку,и участвуют армянские спортсмены и все норма без ЧП.Пускай не врет.
Террпсихора
Террпсихора
02 марта в 19:01
Мда, при переходе в МЮ пел что с детства за красных дьяволов. Армян, ули там.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
02 марта в 18:17
Переводчик гнусный тип
Inside91
Inside91
02 марта в 18:06
Красиво армэн на лету переобулся , играя за МЮ ,оказалось , что он всю жизнь мечтает об Арсенале.По факту трансфер ни о чем, провальный как для МЮ так и для канониров.
la-respect0
la-respect0
02 марта в 17:44
Стоит ли обижаться на португальскую истеричку и делать поспешные выводы...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 16:38
Стареет Генрих, пора заканчивать.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 16:37
А в итоге не кому толком не нужен, жаль
kor_toxa
kor_toxa
02 марта в 16:35
Там ведь тогда играло много французов – Анри, Пирес, Бергамп.....уахахахаха
marvel777
marvel777
02 марта в 16:22, ред.
со слов Генриха он слишком много тренировался пл мнению Моура(кто смотрел Красаву свежую) - огонь просто причина конфликта
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