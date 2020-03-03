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Соболев признался, что мог закончить с футболом

03 марта 2020, 12:22

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о начале своей профессиональной карьеры.

Начало карьеры в «Томи»? В тот момент хотел попасть либо в «Сибирь», либо в «Томь». В Томске ответили: «Ну приезжай, посмотрим». Но в итоге просмотр вышел очень долгим: я приехал 1 сентября, а контракт подписал только в мае! С сентября по декабрь просто тренировался, потом вернулся в команду после новогодних праздников, заболел и пролежал в больнице две недели. Когда поправился, позвонил тренеру, и выяснилось, что на меня уже не рассчитывают. Тогда я сам отправился на игру; путь из Барнаула на автобусе занял 8 часов. Потренировался с командой и в матче, который был на следующий день, сделал голевую. Так меня и взяли!

Конечно, это стало настоящим испытанием. До этого были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали. Если бы не подписал контракт с «Томью», с футболом закончил бы.

Тогда «Томь» сделала ставку на молодёжь из-за финансовых проблем? Думаю, это можно назвать удачей. Хотя я и до этого привлекался к основной команде, дебютировал в матче с «Уфой» ещё до перестройки. А после перерыва в чемпионате из команды ушли все лидеры, и мы доигрывали сезон молодёжью. Мне удалось хорошо показать себя и продлить контракт.

Ранее Соболев прокомментировал свой переход в «Спартак» из «Крыльев Советов».

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Все комментарии
beefs
beefs
03 марта в 14:29
Судьба российского футболиста...
cska minus
cska minus ответил Никита Бычков
03 марта в 14:18
Уж лучше одеть футболку с ромбиком, чем подковы и жрать овес)
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:06
Ты и так покончил с футболом перебравшись в тарасовку.
Никита Бычков
Никита Бычков
03 марта в 13:32
Уже закончил надев ромбик
Kuvan
Kuvan
03 марта в 12:34
Скоро в спартаке закончит, или поедет в Тамбов.
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