Соболев: «„Спартак“ — это клуб номер один в России»

Нападающий прокомментировал свой переход в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Прошёл уже месяц, как я в «Спартаке». Этого хватило, чтобы освоиться и понять, чего от меня хочет тренер. Надеюсь, буду выполнять все его требования. Важно, что удалось начать с победы над «Динамо».

Как воспринял новость, что могу стать игроком «Спартака»? Если честно, даже не поверил, когда мне впервые позвонили. Как-то увидел в интервью Доменико Тедеско слова о том, что «Спартаку» нужен высокий нападающий. Подумал: «Может, меня возьмут?». И буквально через неделю раздался звонок.

Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». У меня не было любимой команды в Премьер-Лиге. По-настоящему переживал только за барнаульское «Динамо». Но глупо спорить, что «Спартак» — это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими болельщиками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом.