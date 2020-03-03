Соболев: «„Спартак“ — это клуб номер один в России»

Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой переход в «Спартак» из «Крыльев Советов».
Прошёл уже месяц, как я в «Спартаке». Этого хватило, чтобы освоиться и понять, чего от меня хочет тренер. Надеюсь, буду выполнять все его требования. Важно, что удалось начать с победы над «Динамо».
Как воспринял новость, что могу стать игроком «Спартака»? Если честно, даже не поверил, когда мне впервые позвонили. Как-то увидел в интервью Доменико Тедеско слова о том, что «Спартаку» нужен высокий нападающий. Подумал: «Может, меня возьмут?». И буквально через неделю раздался звонок.
Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». У меня не было любимой команды в Премьер-Лиге. По-настоящему переживал только за барнаульское «Динамо». Но глупо спорить, что «Спартак» — это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими болельщиками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом.
Шурик без паспорта.
Шурик без паспорта.
этот гражданин, как и еще многие его единомышленники понимают цель свое пребывания на этом сайте, как генерация грязи, сплетен, небылиц и откровенной лжи. Не чураются и откровенных фальсификаций. Нормальные юзеры ставят их в игнор и вопрос решается просто и радикально.
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Я правильно понимаю, что данный пользователь пытается меня оскорбить? Ибо сплетни, ложь и небылицы, а тем более фальсификация - это не ко мне. И уж точно у всех нормальных юзеров я как раз не стою в игноре. Если я ему отвечу в подобном тоне, не словлю ли я суточный бан? Или вы только в одну сторону судите?
пс. Обратите внимание на пользователя Оливье Гpуйяp, он же Scuderia Ferrаri, он же Эрик Бернар, он же Бруно Сенна и многие другие. Почитайте его сообщения, вы этого хотели? Вы хотели общение о футболе или газету Жизнь на соккере? Я не протяжении долго времени не замечаю за данным персонажем ничего кроме вытряхивания исподнего за юзерами и разжигания провокаций и сплетен, которые футбола совсем не касаются. Вы так не считаете?
этот гражданин, как и еще многие его единомышленники понимают цель свое пребывания на этом сайте, как генерация грязи, сплетен, небылиц и откровенной лжи. Не чураются и откровенных фальсификаций. Нормальные юзеры ставят их в игнор и вопрос решается просто и радикально.
===========================================================
Я правильно понимаю, что данный пользователь пытается меня оскорбить? Ибо сплетни, ложь и небылицы, а тем более фальсификация - это не ко мне. И уж точно у всех нормальных юзеров я как раз не стою в игноре. Если я ему отвечу в подобном тоне, не словлю ли я суточный бан? Или вы только в одну сторону судите?
пс. Обратите внимание на пользователя Оливье Гpуйяp, он же Scuderia Ferrаri, он же Эрик Бернар, он же Бруно Сенна и многие другие. Почитайте его сообщения, вы этого хотели? Вы хотели общение о футболе или газету Жизнь на соккере? Я не протяжении долго времени не замечаю за данным персонажем ничего кроме вытряхивания исподнего за юзерами и разжигания провокаций и сплетен, которые футбола совсем не касаются. Вы так не считаете?
ответ пользователю VALTAL (раскрыть)
Сегодня 12:49
Футбол начался в тарасовке, когда старостин принес туда украденный у детей мяч.
- разочаровывает редакцию
Евгений Перфильев
Сегодня 13:17
НЕ НРАВИТСЯ ПРАВДА, ДА ЭТО ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, ОСОБО ДЛЯ КОНЕБОМЖЕЙ. НО ЭТО ПРАВДА.
СПАРТАК ЛУЧШИЙ И СОБОЛЕВ СКАЗАЛ ТО, ЧТО ДУМАЕТ И ТО ЧТО В СССР ПЕРВЫХ МЕСТ И КУБКОВ У СПАРТАКА БОЛЬШЕ И В РОССИИ ПЕРВЫХ МЕСТ У СПАРТАКА БОЛЬШЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СЛОЖИТЕСЬ ВМЕСТЕ ВСЕ РАВНО У СПАРТАКА БУДЕТ БОЛЬШЕ ПЕРВЫХ МЕСТ. ОПРОВЕРГНИТЕ ЕСЛИ БУДЕТ ЧЕМ.
СПАРТАК ЛУЧШИЙ.
и
LOpp
количество чемпионств:
1. Спартак - 22 шт.
2. цска - 13
3. Динамо - 11
4. Газпром - 5
5. Локомотив - 3
6. Торпедо - 3
7. Зенит - 1
количество кубков:
1. Спартак - 13 шт.
2. цска - 12
3. Локомотив - 10
4. Динамо - 7
5. Торпедо - 7
6. Газпром - 2
7. Зенит - 2
количество еврокубков:
1. Спартак - 3 шт. (1 - копа дель соль, 2 - международный турнир ПариМатч)
2. Газпром - 2
3. цска - 1
Спартак везде первый. О чем вообще спорите?
☆☆☆☆☆☆
не разочаровывает редакцию, хотя в первом случае "конебомжи" (такое вы не одобряете), второй комментарий по сути похож на заспойлеренный (Газпром / Тарасовка).
ответ пользователю VALTAL (раскрыть)
Сегодня 12:49
Футбол начался в тарасовке, когда старостин принес туда украденный у детей мяч.
- разочаровывает редакцию
Евгений Перфильев
Сегодня 13:17
НЕ НРАВИТСЯ ПРАВДА, ДА ЭТО ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, ОСОБО ДЛЯ КОНЕБОМЖЕЙ. НО ЭТО ПРАВДА.
СПАРТАК ЛУЧШИЙ И СОБОЛЕВ СКАЗАЛ ТО, ЧТО ДУМАЕТ И ТО ЧТО В СССР ПЕРВЫХ МЕСТ И КУБКОВ У СПАРТАКА БОЛЬШЕ И В РОССИИ ПЕРВЫХ МЕСТ У СПАРТАКА БОЛЬШЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СЛОЖИТЕСЬ ВМЕСТЕ ВСЕ РАВНО У СПАРТАКА БУДЕТ БОЛЬШЕ ПЕРВЫХ МЕСТ. ОПРОВЕРГНИТЕ ЕСЛИ БУДЕТ ЧЕМ.
СПАРТАК ЛУЧШИЙ.
и
LOpp
количество чемпионств:
1. Спартак - 22 шт.
2. цска - 13
3. Динамо - 11
4. Газпром - 5
5. Локомотив - 3
6. Торпедо - 3
7. Зенит - 1
количество кубков:
1. Спартак - 13 шт.
2. цска - 12
3. Локомотив - 10
4. Динамо - 7
5. Торпедо - 7
6. Газпром - 2
7. Зенит - 2
количество еврокубков:
1. Спартак - 3 шт. (1 - копа дель соль, 2 - международный турнир ПариМатч)
2. Газпром - 2
3. цска - 1
Спартак везде первый. О чем вообще спорите?
☆☆☆☆☆☆
не разочаровывает редакцию, хотя в первом случае "конебомжи" (такое вы не одобряете), второй комментарий по сути похож на заспойлеренный (Газпром / Тарасовка).
Зато, в отличие от СпаМа, подавляющее большинство вспоминает ЦСКА с теплом.
Прочти вью Зорана и тихо позавидуй. 😉
Зато, в отличие от СпаМа, подавляющее большинство вспоминает ЦСКА с теплом.
Прочти вью Зорана и тихо позавидуй. 😉
Соболев: "«Спартак» — это клуб номер один в России"
Полторы сотни комментов , для нынешнего - худощавого и жиденького соккера - лучшее подтверждение того, кто в стране является номером 1(!)
☆☆☆☆☆☆
Меня за подобное на неделю банили, да я впрочем тогда Соккер не называл такими обидными словами
Соболев: "«Спартак» — это клуб номер один в России"
Полторы сотни комментов , для нынешнего - худощавого и жиденького соккера - лучшее подтверждение того, кто в стране является номером 1(!)
☆☆☆☆☆☆
Меня за подобное на неделю банили, да я впрочем тогда Соккер не называл такими обидными словами
а дальше привирать начал
а дальше привирать начал