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Соболев: «„Спартак“ — это клуб номер один в России»

03 марта 2020, 12:05

Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой переход в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Прошёл уже месяц, как я в «Спартаке». Этого хватило, чтобы освоиться и понять, чего от меня хочет тренер. Надеюсь, буду выполнять все его требования. Важно, что удалось начать с победы над «Динамо».

Как воспринял новость, что могу стать игроком «Спартака»? Если честно, даже не поверил, когда мне впервые позвонили. Как-то увидел в интервью Доменико Тедеско слова о том, что «Спартаку» нужен высокий нападающий. Подумал: «Может, меня возьмут?». И буквально через неделю раздался звонок.

Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». У меня не было любимой команды в Премьер-Лиге. По-настоящему переживал только за барнаульское «Динамо». Но глупо спорить, что «Спартак» — это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими болельщиками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
05 марта в 11:08
))))) Сказал бы что нибудь другое! Но я оценил! Молодец! 👍
Ravshan878
Ravshan878
04 марта в 10:33
Соболь мечтает стать Хазанов.
Шурик без паспорта.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Тага Дага
04 марта в 10:03
Нравятся люди с чувством юмора!🤣👍
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Бутсы
04 марта в 09:51
ANATOLY KANDAUROV этот гражданин, как и еще многие его единомышленники понимают цель свое пребывания на этом сайте, как генерация грязи, сплетен, небылиц и откровенной лжи. Не чураются и откровенных фальсификаций. Нормальные юзеры ставят их в игнор и вопрос решается просто и радикально. =========================================================== Я правильно понимаю, что данный пользователь пытается меня оскорбить? Ибо сплетни, ложь и небылицы, а тем более фальсификация - это не ко мне. И уж точно у всех нормальных юзеров я как раз не стою в игноре. Если я ему отвечу в подобном тоне, не словлю ли я суточный бан? Или вы только в одну сторону судите? пс. Обратите внимание на пользователя Оливье Гpуйяp, он же Scuderia Ferrаri, он же Эрик Бернар, он же Бруно Сенна и многие другие. Почитайте его сообщения, вы этого хотели? Вы хотели общение о футболе или газету Жизнь на соккере? Я не протяжении долго времени не замечаю за данным персонажем ничего кроме вытряхивания исподнего за юзерами и разжигания провокаций и сплетен, которые футбола совсем не касаются. Вы так не считаете?
здесь еще нормально!посмотрите на сайте бомбардир все,которых отсюда убрали,это литейный и его клоны!там полный беспредел!здесь нормально вроде стало!
Против_всех
Против_всех ответил Scuderia Ferrаri
04 марта в 08:48, ред.
Пяткой в грудь же себя бил: "Вай, вай, вай, какой не хороший соккер, забижает, вай вай, вай, уйду я отсюда, ноги моей здесь больше не будет". Чего не сдержал слово то?))
Против_всех
Против_всех ответил alexgurzan
04 марта в 08:30, ред.
Вам не кажется, что за систематические апелляции и провокации, этого персонажа давно пора самого банить? Ошибочно поощрять подобное поведение. Если это футбольный сайт, то тогда и надо придерживаться футбольных правил. Апелляция к арбитру - жк, повторная - бан. О футболе у него - ни слова, со всех ников, сплошь одни жалобы, доносы и провокации.
Бутсы
Бутсы
04 марта в 04:42, ред.
ANATOLY KANDAUROV

этот гражданин, как и еще многие его единомышленники понимают цель свое пребывания на этом сайте, как генерация грязи, сплетен, небылиц и откровенной лжи. Не чураются и откровенных фальсификаций. Нормальные юзеры ставят их в игнор и вопрос решается просто и радикально.
===========================================================

Я правильно понимаю, что данный пользователь пытается меня оскорбить? Ибо сплетни, ложь и небылицы, а тем более фальсификация - это не ко мне. И уж точно у всех нормальных юзеров я как раз не стою в игноре. Если я ему отвечу в подобном тоне, не словлю ли я суточный бан? Или вы только в одну сторону судите?


пс. Обратите внимание на пользователя Оливье Гpуйяp, он же Scuderia Ferrаri, он же Эрик Бернар, он же Бруно Сенна и многие другие. Почитайте его сообщения, вы этого хотели? Вы хотели общение о футболе или газету Жизнь на соккере? Я не протяжении долго времени не замечаю за данным персонажем ничего кроме вытряхивания исподнего за юзерами и разжигания провокаций и сплетен, которые футбола совсем не касаются. Вы так не считаете?
Doping87
Doping87
04 марта в 02:38
Пока номер 9
Шуnя771
Шуnя771
04 марта в 00:10
Удачи!
alexgurzan
alexgurzan ответил Оливье Гpуйяp
03 марта в 23:36
Стельмах ответ пользователю VALTAL (раскрыть) Сегодня 12:49 Футбол начался в тарасовке, когда старостин принес туда украденный у детей мяч. - разочаровывает редакцию Евгений Перфильев Сегодня 13:17 НЕ НРАВИТСЯ ПРАВДА, ДА ЭТО ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, ОСОБО ДЛЯ КОНЕБОМЖЕЙ. НО ЭТО ПРАВДА. СПАРТАК ЛУЧШИЙ И СОБОЛЕВ СКАЗАЛ ТО, ЧТО ДУМАЕТ И ТО ЧТО В СССР ПЕРВЫХ МЕСТ И КУБКОВ У СПАРТАКА БОЛЬШЕ И В РОССИИ ПЕРВЫХ МЕСТ У СПАРТАКА БОЛЬШЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СЛОЖИТЕСЬ ВМЕСТЕ ВСЕ РАВНО У СПАРТАКА БУДЕТ БОЛЬШЕ ПЕРВЫХ МЕСТ. ОПРОВЕРГНИТЕ ЕСЛИ БУДЕТ ЧЕМ. СПАРТАК ЛУЧШИЙ. и LOpp количество чемпионств: 1. Спартак - 22 шт. 2. цска - 13 3. Динамо - 11 4. Газпром - 5 5. Локомотив - 3 6. Торпедо - 3 7. Зенит - 1 количество кубков: 1. Спартак - 13 шт. 2. цска - 12 3. Локомотив - 10 4. Динамо - 7 5. Торпедо - 7 6. Газпром - 2 7. Зенит - 2 количество еврокубков: 1. Спартак - 3 шт. (1 - копа дель соль, 2 - международный турнир ПариМатч) 2. Газпром - 2 3. цска - 1 Спартак везде первый. О чем вообще спорите? ☆☆☆☆☆☆ не разочаровывает редакцию, хотя в первом случае "конебомжи" (такое вы не одобряете), второй комментарий по сути похож на заспойлеренный (Газпром / Тарасовка).
Поправил.
Томик
Томик ответил Splurgeloa
03 марта в 23:21
Можно. И протирать долго. И два года назад - чемпионы. Можно хоть 79аться кому-то, а протирать нечего.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
03 марта в 23:14
Стельмах
ответ пользователю VALTAL (раскрыть)
Сегодня 12:49
Футбол начался в тарасовке, когда старостин принес туда украденный у детей мяч.
- разочаровывает редакцию


Евгений Перфильев
Сегодня 13:17
НЕ НРАВИТСЯ ПРАВДА, ДА ЭТО ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, ОСОБО ДЛЯ КОНЕБОМЖЕЙ. НО ЭТО ПРАВДА.
СПАРТАК ЛУЧШИЙ И СОБОЛЕВ СКАЗАЛ ТО, ЧТО ДУМАЕТ И ТО ЧТО В СССР ПЕРВЫХ МЕСТ И КУБКОВ У СПАРТАКА БОЛЬШЕ И В РОССИИ ПЕРВЫХ МЕСТ У СПАРТАКА БОЛЬШЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СЛОЖИТЕСЬ ВМЕСТЕ ВСЕ РАВНО У СПАРТАКА БУДЕТ БОЛЬШЕ ПЕРВЫХ МЕСТ. ОПРОВЕРГНИТЕ ЕСЛИ БУДЕТ ЧЕМ.
СПАРТАК ЛУЧШИЙ.

и

LOpp
количество чемпионств:

1. Спартак - 22 шт.
2. цска - 13
3. Динамо - 11
4. Газпром - 5
5. Локомотив - 3
6. Торпедо - 3
7. Зенит - 1

количество кубков:
1. Спартак - 13 шт.
2. цска - 12
3. Локомотив - 10
4. Динамо - 7
5. Торпедо - 7
6. Газпром - 2
7. Зенит - 2

количество еврокубков:
1. Спартак - 3 шт. (1 - копа дель соль, 2 - международный турнир ПариМатч)
2. Газпром - 2
3. цска - 1

Спартак везде первый. О чем вообще спорите?
☆☆☆☆☆☆
не разочаровывает редакцию, хотя в первом случае "конебомжи" (такое вы не одобряете), второй комментарий по сути похож на заспойлеренный (Газпром / Тарасовка).
Правдолю
Правдолю ответил доктоР7
03 марта в 22:54
При чемпионате СССР Динамо Киев вас имело, сейчас, если матч будет, поимеет, и иметь будет ( россиянин).
Сейчас Динамо Киев и Спартак примерно одного уровня вот Шахтер реально сильнее
alexgurzan
alexgurzan ответил Scuderia Ferrаri
03 марта в 22:44
Против_всех Соболев: "«Спартак» — это клуб номер один в России" Полторы сотни комментов , для нынешнего - худощавого и жиденького соккера - лучшее подтверждение того, кто в стране является номером 1(!) ☆☆☆☆☆☆ Меня за подобное на неделю банили, да я впрочем тогда Соккер не называл такими обидными словами
Удалил.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил ОлегаТэ
03 марта в 22:27
Так он про всенародных и говорил
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил доктоР7
03 марта в 22:25
Что-бы вылететь в первом же раунде с восклицаниями: чемпионат России важнее, возьмём чемпионство!
Вы, батенька, чего-то попутали. Это "всенародные" традиционно вылетают в стыках ЕК и далее ещё и из КР. Матчасть подтяните, уважаемый...👎
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил ziborock
03 марта в 22:20
Сказал болельщик команды, которая 7 лет назад выигрывала кубок и 4 года назад чемпионство!) Есть правда суперкубок двухлетней давности покрытый кокаиновой пылью, который коням достался после вылета от Авангарда!)))
А мы себя Великими и Всенародными не провозглашаем. И футболисты, пополнившие ряды клуба, ни разу подобными дифирамбами не разражались.
Зато, в отличие от СпаМа, подавляющее большинство вспоминает ЦСКА с теплом.
Прочти вью Зорана и тихо позавидуй. 😉
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
03 марта в 22:12, ред.
Против_всех

Соболев: "«Спартак» — это клуб номер один в России"
Полторы сотни комментов , для нынешнего - худощавого и жиденького соккера - лучшее подтверждение того, кто в стране является номером 1(!)
☆☆☆☆☆☆
Меня за подобное на неделю банили, да я впрочем тогда Соккер не называл такими обидными словами
youtomee
youtomee
03 марта в 21:11
"Прошёл уже месяц, как я в «Спартаке». Этого хватило...."
а дальше привирать начал
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
03 марта в 20:59
Томь же вроде раньше была ?
valt134
valt134
03 марта в 20:50
Даже читать противно... Слова проститутки.
bankirr
bankirr
03 марта в 20:49
Фраза "С детства болею за спартак" стала показателем неудачного выбора команды для переживаний.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил alex spartakovih
03 марта в 20:44
зенитом владеет миллер и компания!
Владельцем Зенита по данным УЕФА и РФС является госкорпорация Газпром. В этой госкорпорации Миллер наемный работник, не более того. Он не является владельцем Зенита, хотя по деньгам спокойно мог бы купить этот клуб и по примеру Федуна, Галицкого, Ротенберга и Гинера быть владельцем.
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Сергей Эпоха
03 марта в 20:33
Есть и здесь доля правды, но Зенитом владеет не частник а компорация,
зенитом владеет миллер и компания!
ошалевший
ошалевший ответил ANATOLY KANDAUROV
03 марта в 20:29
В принципе нет и не может быть абсолютного и единственного критерия оценки места клуба. Критериями могут быть : популярность у болельщиков, размер бюджета, турнирные успехи, сменяемость тренеров, число воспитанников клуба в основе, инфраструктура и еще несколько. Конечно объективно оценивать место клуба по сумме критериев. Пока ясно. что Спартак первый по числу болельщиков в нашей стране.. Все турнирные успехи и достижения в далеком прошлом. А по многим критериям Спартаку не гордиться, а стыдиться нужно.
стыдиться нужно лозунгов( про Яшина например) а это спорт и результаты бывают у всех разные
ошалевший
ошалевший ответил Kosmos58
03 марта в 20:27
Стесняюсь спросить, а Спартак первый в чём? Может по количеству побед или забитых мячей ...
стесняюсь спросить,а не проще статью прочитать,там всё написано
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ANATOLY KANDAUROV
03 марта в 20:21
В принципе нет и не может быть абсолютного и единственного критерия оценки места клуба. Критериями могут быть : популярность у болельщиков, размер бюджета, турнирные успехи, сменяемость тренеров, число воспитанников клуба в основе, инфраструктура и еще несколько. Конечно объективно оценивать место клуба по сумме критериев. Пока ясно. что Спартак первый по числу болельщиков в нашей стране.. Все турнирные успехи и достижения в далеком прошлом. А по многим критериям Спартаку не гордиться, а стыдиться нужно.
Ну так и я о том же .
Тага Дага
Тага Дага ответил Саня Локомотив
03 марта в 20:19
Ты очень хороший человек. ....правда 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂будем дружить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Kosmos58
03 марта в 20:13
Стесняюсь спросить, а Спартак первый в чём? Может по количеству побед или забитых мячей ...
По количеству скандалов и тренеров за последние 10 лет. Напомнить все?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Leha-ha50
03 марта в 20:11
А Лукойл Федуну от папы или дедушки в наследство достался??? Какая разница гос . корпорация и частная??? И те и другие качают народное добро и львиную часть доходов кладут в карман. А может Федун Лукойл на ваучер приобрел??? Смешно!!! А то что помнишь историю - это похвально!!! Вот только слово это сочетается с глаголом БЫЛ!!! А настоящее с наречием СЕЙЧАС. Так , что был когда то №1, а сейчас № 9-10!!! Все, на этом закончим.
В принципе нет и не может быть абсолютного и единственного критерия оценки места клуба. Критериями могут быть : популярность у болельщиков, размер бюджета, турнирные успехи, сменяемость тренеров, число воспитанников клуба в основе, инфраструктура и еще несколько. Конечно объективно оценивать место клуба по сумме критериев. Пока ясно. что Спартак первый по числу болельщиков в нашей стране.. Все турнирные успехи и достижения в далеком прошлом. А по многим критериям Спартаку не гордиться, а стыдиться нужно.
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