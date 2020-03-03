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Леонов: «Суперкубок УЕФА в Казани — это беспрецедентная история»

03 марта 2020, 12:42

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что выбор УЕФА Казани в качестве места проведения матча Суперкубка УЕФА в 2023 году является беспрецедентным решением в условиях мировых спортивных санкций в отношении России. 

Многие [коллеги] вчера тоже звонили, говорили, что это очень здорово, это большое движение вперед. Тем более что в рамках тех санкций, вопросов, которые сегодня есть у международной общественности, то, что России и, в частности, Татарстану, Казани отдают подобного рода турниры, соревнования, матчи — это беспрецедентная история, связанная с большим объемом вложения в спортивную инфраструктуру.

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Все комментарии
marvel777
marvel777
03 марта в 16:21
ой да ладно - его все время на отшибе последние годы проводят,а в казане по большому счету на футбол всем класть
EAGinLE
EAGinLE
03 марта в 14:39
Пусть будет так .
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 12:58
Остаётся лишь поздравить Казань.
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