Леонов: «Суперкубок УЕФА в Казани — это беспрецедентная история»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что выбор УЕФА Казани в качестве места проведения матча Суперкубка УЕФА в 2023 году является беспрецедентным решением в условиях мировых спортивных санкций в отношении России.

Многие [коллеги] вчера тоже звонили, говорили, что это очень здорово, это большое движение вперед. Тем более что в рамках тех санкций, вопросов, которые сегодня есть у международной общественности, то, что России и, в частности, Татарстану, Казани отдают подобного рода турниры, соревнования, матчи — это беспрецедентная история, связанная с большим объемом вложения в спортивную инфраструктуру.