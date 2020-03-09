Победы «Лилля» и «Ренна», неудача «Монако». Итоги 28-го тура Лиги 1

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» — «Амьен» 2:2
Голы: Сансон Морган 45+1, Пайет Димитри 57 — Гуйрасси Сехру 83 (пенальти), Годдос Саман 90+4
«Ницца» — «Монако» 2:1
Голы: Дольберг Каспер 59, Дольберг Каспер 90+2 — Бен-Йеддер Виссам 32
«Дижон» — «Тулуза» 2:1
Голы: Мендиль Хамза 40, Агер Наиф 53 — Буасгард Квентин 41
«Анже» — «Нант» 2:0
Голы: Антонен Бобишон 48, Тома Ромен 53
«Метц» — «Ним» 2:1
Голы: Н'Гетте Опа 7, Бойе Джон 81 — Ду Люка 49
«Реймс» — «Брест» 1:0
Гол: Туре Эль-Билаль 37
«Сент-Этьен» — «Бордо» 1:1
Голы: Буанга Денис 68 — Майя Джош 65
«Ренн» — «Монпелье» 5:0
Голы: Мауасса Крист 9, Хуну Адриен 28, Таи Флавьен 68, Дель Кастильо Ромен 73 (пенальти), Хуну Адриен 87 (пенальти)
«Лилль» — «Лион» 1:0
Гол: Реми Лоик 33
Напомним, что матч 28-го тура Лиги 1 «Страсбур» — ПСЖ был перенесен.
Не стоило Бетису обижать девушек во время праздника!
Не стоило Бетису обижать девушек во время праздника!
Или багаж кончился ??
2 очка из 9-ти за последние 3 игры....
Игроков на 335 млн......
А у Нима,Сент Этьена,Дижона и Реймса на 4-х в сумме на 300 млн....
И Монако ни одну из этих команд обыграть не может...)))
Сане Головину надо валить из середняка....в нормальный клуб !!!!!!!!!!!!
Или багаж кончился ??
2 очка из 9-ти за последние 3 игры....
Игроков на 335 млн......
А у Нима,Сент Этьена,Дижона и Реймса на 4-х в сумме на 300 млн....
И Монако ни одну из этих команд обыграть не может...)))
Сане Головину надо валить из середняка....в нормальный клуб !!!!!!!!!!!!