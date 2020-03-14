Чемпионат Армении приостановлен из-за коронавируса

Федерация футбола Армении на официальном сайте объявила о приостановке всех соревнований под эгидой организации из-за пандемии коронавируса.

Учитывая появление новых случаев коронавируса в Армении и предотвращение его дальнейшего распространения, а также принимая за основу призыв правительства республики, Федерация футбола Армении приняла решение до 23 марта прекратить все турниры под эгидой ФФА Таким образом, 18-й тур Высшей лиги, 22-й и 23-й туры Первой лиги чемпионата Армении, а также полуфинал Кубка Армении отложены.