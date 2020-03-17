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Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня

вчера, 16:31

Сегодня, 17 марта, УЕФА провёл конференцию с участием глав футбольных федераций.

Одним из главных вопросов встречи касалось проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы в условиях пандемии коронавируса. По информации СМИУЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня. Решающий матч Лиги Европы, ранее запланированный на 27 мая, намерены провести 24 июня.

Ранее стало известно, что Евро-2020 перенесен на 2021 год.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 22:35
С такими страстями по коронавирусу вряд ли будет в этом году.
В Стамбуле все только начинается(((
holms918
holms918
вчера в 21:24
Ну хоть так.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 19:40
наконец-то нормальный клубный футбол летом :)
kella
kella
вчера в 17:57
Все правильно, - финал ЛЧ состоится 27 июня 2022 года.
NOVA
NOVA
вчера в 17:38
ну вот сместили на месяц, нашли правильное решение!!
drug01
drug01
вчера в 17:34
Будем ждать !
13523153967
13523153967 ответил sihafazatron
вчера в 17:32
а кто сыграет, еще не решили там?)))
Манчестер Сити - Бавария
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:25
Не факт.
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 17:11
До финала еще далеко. Лучше скажите когда ответные 1/8 и игры 1/4 будут?
ЮHBA
ЮHBA ответил sihafazatron
вчера в 16:40
Аталанта- Лейпциг)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:34
а кто сыграет, еще не решили там?)))
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