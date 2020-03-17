Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня

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вчера, 16:31

Сегодня, 17 марта, УЕФА провёл конференцию с участием глав футбольных федераций.

Одним из главных вопросов встречи касалось проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы в условиях пандемии коронавируса. По информации СМИ , УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня. Решающий матч Лиги Европы, ранее запланированный на 27 мая, намерены провести 24 июня.

Ранее стало известно, что Евро-2020 перенесен на 2021 год.