Винисиус: «Бензема с первого дня помогает мне в „Реале“»

Полузащитник «Реала» поделился мнением о конкуренции в команде:

Карим Бензема помог мне больше всех в «Реале». Он помогает мне с первого дня, советует, как принимать правильные решения на поле. Когда мы играем вместе, то он говорит мне, чтобы я оставался спокойным.

У нас очень сильный менталитет победителей. Каждый в нашей команде нацелен на победы. Если ты немного расслабишься на тренировке, то уже будет тяжело вернуться в основной состав.

Марсело очень техничен, а какой же у него невероятный контроль мяча. Бензема мыслит на 10 секунд быстрее всех на поле.