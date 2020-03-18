Винисиус: «Бензема с первого дня помогает мне в „Реале“»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о конкуренции в команде:
Карим Бензема помог мне больше всех в «Реале». Он помогает мне с первого дня, советует, как принимать правильные решения на поле. Когда мы играем вместе, то он говорит мне, чтобы я оставался спокойным.
У нас очень сильный менталитет победителей. Каждый в нашей команде нацелен на победы. Если ты немного расслабишься на тренировке, то уже будет тяжело вернуться в основной состав.
Марсело очень техничен, а какой же у него невероятный контроль мяча. Бензема мыслит на 10 секунд быстрее всех на поле.
Напомним, что Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в рамках Примеры в XXI веке.