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Винисиус: «Бензема с первого дня помогает мне в „Реале“»

сегодня, 13:00

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о конкуренции в команде:

Карим Бензема помог мне больше всех в «Реале». Он помогает мне с первого дня, советует, как принимать правильные решения на поле. Когда мы играем вместе, то он говорит мне, чтобы я оставался спокойным.

У нас очень сильный менталитет победителей. Каждый в нашей команде нацелен на победы. Если ты немного расслабишься на тренировке, то уже будет тяжело вернуться в основной состав.

Марсело очень техничен, а какой же у него невероятный контроль мяча. Бензема мыслит на 10 секунд быстрее всех на поле.

Напомним, что Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в рамках Примеры в XXI веке.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:34, ред.
А я то не могу понять,что это Вини в самый ответственный момент начинает тупить!? Теперь всё стало на свои места - школа Бензина!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 14:08
лучше бы он забивал так
drug01
drug01
сегодня в 13:09
Молодец похвально!
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